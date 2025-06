Dia do Orgulho Autista: veja a lista com famosos que receberam diagnóstico

O Dia do Orgulho Autista, celebrado neste 18 de junho, é mais do que uma data simbólica: é um convite à empatia. À medida que o debate sobre inclusão e acessibilidade avança, mais artistas e figuras públicas têm revelado publicamente seus diagnósticos no espectro do autismo e muitas vezes, após a vida adulta. A seguir, saiba quem são alguns deles:

ELON MUSK

CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk disse que é autista e já se referiu a si mesmo como neurodivergente. Ele falou sobre o seu diagnóstico no show de comédia “Saturday Night Live”.

“Às vezes, depois de dizer algo, tenho que dizer o que significa. Olha, eu sei que às vezes digo ou posto coisas estranhas, mas é assim que meu cérebro funciona”, brincou.

SIA

A cantora e compositora australiana Sia, conhecida por sucessos como “Chandelier” e “Elastic heart”, é uma das famosas que se declarou autista. O diagnóstico foi quando ela tinha 46 anos.

“Por 45 anos, eu pensei ‘Tenho que colocar meu traje humano’. E somente nos últimos dois anos eu me tornei totalmente eu mesma”, disse ela em entrevista a um podcast.

DANILO GENTILI

Humorista, apresentador e ator brasileiro, Danilo Gentili revelou seu diagnóstico de autismo em 2020. Ele revelou o diagnóstico ao entrevistar uma apresentadora com a mesma condição em seu programa “The noite”.

“Sabia que eu também fui diagnosticado? Tem um ano e pouco e eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Me falaram que eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis. Se sou autista não quero saber, já sou assim e já era”, afirmou o apresentador.

GRIMES

Ex de Elon Musk, Grimes, de 37 anos, foi diagnosticada com autismo e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

“Devo dizer que existe uma subcultura de contas de saúde mental que eu acho que são, na verdade, riscos extremos para a informação. Fui diagnosticada com TDAH/autismo este ano, e percebi que, provavelmente, sou disléxica, e é por isso que não consigo soletrar nada sem corretor ortográfico. Sinto que, se soubéssemos disso quando eu era criança, eu teria trabalhado muito menos, e muitas das obsessões e motivações estranhas que eu tinha teriam sido vistas como patológicas e eu poderia ter descartado certas coisas que eram muito difíceis para mim, mas estou feliz por tê-las superado”, disse a cantora em uma postagem no X.

GRETA THUNBERG

A jovem ativista ambiental Greta Thunberg foi diagnosticada aos 12 anos.

“O autismo não é uma doença. Não é algo que você ‘tem’. Definitivamente, não é ‘causado’ por nada como vacina ou dieta. Significa simplesmente que você é um pouco diferente de todas as outras pessoas”, afirmou a sueca em 2021 em suas redes sociais.

ANTHONY HOPKINS

Ganhador do Oscar por sua atuação em “O silêncio dos inocentes” e “Meu pai”, o ator galês Anthony Hopkins recebeu o diagnóstico de autismo aos 70 anos.

“Não vou a festas, não tenho muitos amigos. Mas gosto das pessoas. Gosto de entrar na cabeça delas”, disse ele ao “Daily mail”, dizendo que a condição o ajudou como ator: “Eu definitivamente olho para as pessoas de forma diferente. Gosto de desconstruir, de desmembrar um personagem, de descobrir o que o move, e minha visão não será a mesma de todos os outros. Me oferecem muitos papéis controladores, talvez porque seja assim que as pessoas me veem. E talvez eu seja muito controlado porque precisei ser. Não questiono, simplesmente aceito os papéis porque sou ator e é isso que eu faço.”

LETÍCIA SABATELLA

A atriz, que atuou em novelas como “Caminho das Índias” e “O clone”, revelou recentemente seu diagnóstico de autismo.

“Eu sinto que precisava de um personagem para sociabilizar o tempo inteiro para me comunicar. Desde criança estou sempre sendo um bicho, ou sendo uma coisa, um super-herói, uma entidade para estar ali. É muito complicado ser eu”, disse ela no “Sem censura”.

COURTNEY LOVE

Vocalista da banda Hole, Courtney Love recebeu o diagnóstico aos 9 anos, mas só tornou a informação pública aos 33. Em uma entrevista à “Rolling stone” em 1994, ela compartilhou:

“Quando falo sobre ser introvertida, fui diagnosticada com autismo. Desde pequena, eu não falava. Depois, simplesmente floresci.”

DARYL HANNAH

Atriz conhecida por seus papéis em filmes como “Blade runner”, “Splash: uma sereia em minha vida” e “Kill Bill”, Daryl Hannah passou grande parte da carreira escondendo seu diagnóstico de autismo, que sua família soube ainda na infância. Ela revelou publicamente a condição apenas na vida adulta, explicando que o medo do estigma a fez manter tudo em segredo.

“Sou adulta agora. Aprendi algumas coisas que teriam facilitado muito a minha vida se eu as tivesse aprendido há apenas 20 anos”, disse à “People”.

LEILAH MORENO

Cantora e atriz brasileira, Leilah Moreno recebeu o diagnóstico de autismo após os 25 anos de idade.

“A forma de me comunicar, me conectar com as pessoas e ver o mundo eram diferentes. Achava que isso era porque eu era artista, criança ou aquariana. Tinha um mundo muito particular e imenso. Não fui uma autista não-verbal, fui comunicativa, mas tive momentos de isolamento, ainda tenho. Tinha bastante ressaca social. Convivia bem com a família, brincava, mas, sempre que acabava a festa, precisava me isolar. Isso me deixava encucada. Ficava sobrecarregada com barulho, muitas informações”, disse em entrevista ao gshow.

DAN AYKROYD

Conhecido mundialmente por seu trabalho em “Os Caça-Fantasmas” e pelo humor ácido do “Saturday night live”, o comediante Dan Aykroyd compartilhou que foi diagnosticado com Síndrome de Asperger (termo anteriormente usado para um dos perfis dentro do espectro) nos anos 1980. Segundo ele, o diagnóstico ajudou a entender melhor suas obsessões e seu estilo de pensamento.

“Um dos meus sintomas incluía minha obsessão por fantasmas e pela polícia. Por exemplo, carrego comigo um distintivo da polícia. Fiquei obcecado por Hans Holzer, o maior caçador de fantasmas de todos os tempos. Foi aí que nasceu a ideia do meu filme ‘Os Caça-Fantasmas'”, contou em uma entrevista ao “Daily Mail”.

PADDY CONSIDINE

O ator britânico, conhecido por trabalhos como “Casa do dragão”, recebeu diagnóstico de Asperger na fase adulta. Ele compartilha que o entendimento de seu autismo trouxe clareza sobre suas relações interpessoais e fortaleceu sua entrega dramática.

“Por algumas semanas após o diagnóstico, fiquei pensando: ‘Quem sou eu?’. Mas dar um nome ao meu problema me ajudou muito. Isso me permitiu dar sentido a tantas coisas que eu não entendia antes e está me permitindo seguir em frente com a minha vida”, disse ao “Telegraph”.

TALLULAH WILLIS

Filha dos atores Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah Willis também é autista. Ela falou sobre o assunto em seu Instagram:

“Na verdade, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre meu diagnóstico. Descobri neste verão e isso mudou minha vida”, escreveu Tallulah, em resposta a um fã.

Fonte e imagens: portal do jornal Extra/Globo