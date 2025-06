Tem festa no subúrbio: Tese analisa práticas de lazer em três bairros de Belém

Nos estudos historiográficos amazônicos, a temática que envolve festas e folguedos, sobretudo de caráter popular, ganhou espaço principalmente na segunda metade da década de 1970 e acha-se contemplada em uma das quatro linhas do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA), a linha de pesquisa Arte, Cultura, Religião e Linguagens, que abarca, entre outros estudos de História Social e Cultural, diferentes linguagens artísticas na Pan-Amazônia, desde o período colonial até o tempo presente.

Um dos estudos mais recentes da linha, a tese Pela margem da cidade: lazer, sociabilidades e controle social no subúrbio belenense em meados do século XX, do historiador Elielton Benedito Castro Gomes, tem como foco as práticas de lazer e sociabilidades dos moradores da margem da cidade de Belém, especificamente dos bairros periféricos Guamá, Condor e Jurunas, entre as décadas de 1940 e 1960.

Orientada pelo historiador e antropólogo Antonio Maurício Dias da Costa, a tese que valeu a Elielton o título de doutor em História procurou compreender as representações dos eventos de lazer e sociabilidade experimentados naquela parcela da cidade, bem como os papéis sociais que tais experiências desempenhavam no contexto urbano definido pelo estudo. O trabalho buscou também refletir sobre as ações de agentes de segurança pública que, por vezes, controlavam e reprimiam os excessos de diversão dos sujeitos que viviam e transitavam naquela margem.

Fonte e ilustração: Jornal Beira Rio/UFPA/Texto: Walter Pinto