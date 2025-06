Feriado de Corpus Christi terá reforço com mais de mil agentes de Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará – Segup, em conjunto com os órgãos do Sistema Estadual e Municipal de Segurança Pública, deflagra, a partir de amanhã, quinta-feira, 19, a “Operação Corpus Christi 2025”, com reforço em 33 localidades do Estado. As ações têm o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade dos paraenses que se deslocam às praias e balneários durante o feriado prolongado, e também no entorno de igrejas e locais públicos com celebrações em razão do Corpus Christi. Mais de mil agentes estão mobilizados, especialmente, até a próxima segunda-feira (23).

Dentre as ações de segurança estabelecidas no planejamento operacional do sistema de segurança, estão ações preventivas nas estradas, praias e balneários, a fiscalização de estabelecimentos comerciais, casas noturnas e bares, “além do reforço nas ações ostensivas e preventivas, a fim de, garantirmos um feriado prolongado dentro da normalidade, pontua o coronel PM Sérgio Neves, secretário de segurança pública e defesa social, em exercício.

“Nós realizamos reuniões e todo um planejamento previamente para que todas as ações definidas possa ocorrer efetivamente e garantir a segurança tanto para as pessoas que vão deslocar para o interior do estado, como praias e balneários, quanto para quem vai permanecer na RMB. O nosso objetivo é assegurar que todos aproveitem o feriado prolongado de forma segura. Portanto, vamos estar com reforço de mais de mil agentes de segurança, trabalhando de forma integrada, seja nas cidades, estradas ou praias, para prevenir e inibir acidentes e qualquer prática criminosa”, afirmou o coronel PM Neves.

Visibilidade na saída e retorno da Região Metropolitana de Belém

Para garantir o ordenamento do fluxo de trânsito na saída da Região Metropolitana de Belém, há ações integradas nas principais rodovias e pontos estratégicos, a fim de coibir crimes e prevenir acidentes. Os órgãos de trânsito do Estado e de municípios junto a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, vão reforçar a fiscalização e monitoramento em locais estratégicos.

PATRULHAMENTO AÉREO

O Grupamento Aéreo (Graesp) vai auxiliar as forças de segurança que estarão atuando via terrestre, no apoio de buscas e salvamentos e, também, na coibição de crimes. As ações serão desenvolvidas na Região do Salgado e na RMB.

LEI SECA

Atuando de forma conjunta e integrada, as Polícias Militar, Civil e Científica e agentes do Detran, vão intensificar ações de prevenção e repressão aos crimes de trânsito, em especial, à condução de veículos sob efeitos de álcool. A ação irá fiscalizar os frequentadores e banhistas nas vias, estradas e praias que dão acesso às localidades mais procuradas pelos turistas.

FISCALIZAÇÃO

Haverá ainda fiscalizações nos estabelecimentos comerciais e casas noturnas para a verificação da presença de crianças e adolescentes em horários inapropriados e fazendo consumo de bebidas alcoólicas ou uso de qualquer outra substância ilegal. Além do trabalho da Polícia administrativa para verificação do registro e licenciamento de estabelecimentos, restaurantes, hotéis e similares.

ZONA DE EXCLUSÃO

Os agentes da Seap vão atuar na fiscalização de monitorados e na recaptura de foragidos e evadidos do Sistema Penal. Além da revista simultânea em todas as unidades prisionais do Pará.

PRAIAS

O Corpo de Bombeiros contará com um reforço de militares nas praias com os guarda-vidas e equipes para a identificação de crianças com pulseiras. Além de equipes de resgate localizadas em pontos estratégicos nas estradas.

SALINÓPOLIS

Em um dos balneários mais procurados nos feriados prolongados, Salinópolis, a Segup vai garantir o ordenamento do fluxo de trânsito na praia da Atalaia, por meio do balizamento com as bandeirolas ao longo de mais de três quilômetros na faixa de areia. O balizamento é feito diariamente para resguardar o tráfego de pedestres e veículos que transitam em uma das praias mais movimentadas da região, a fim de evitar acidentes aos banhistas e frequentadores da praia do Atalaia.

INTEGRAÇÃO

Participam das ações conjuntas as Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração Penitenciária, Grupamento Aéreo de Segurança(Graesp), Guarda Municipal de Belém, Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, além da Secretaria de Segurança e Defesa Social de Marituba.

