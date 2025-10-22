Dinamáquina conquista o tri no Campeonato do COPM com goleada sobre o Tiradentes

A equipe da Dinamáquina conquistou de forma inédita o tricampeonato do Campeonato do Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM), na categoria Livre, ao golear o Tiradentes por 6 a 1, em uma partida marcada pela superioridade técnica e pela organização da equipe campeã.

Com o ginásio e a sede campestre do COPM recebendo um excelente público, o evento contou com a presença do presidente do clube, coronel Costa Júnior, que comemorou a conquista e agradeceu o apoio dos associados. Ele destacou ainda o bom momento vivido pela instituição, elogiada pela estrutura e pelo trabalho da diretoria.

“Foi uma grande festa do esporte, com a presença de nossas famílias e associados, mostrando a força e a união do nosso clube. A Dinamáquina está de parabéns por mais essa conquista”, afirmou Costa Júnior.

DOMÍNIO ABSOLUTO EM CAMPO

Desde o início da partida, a Dinamáquina impôs um ritmo intenso e envolvente. O adversário pouco conseguiu reagir diante da velocidade e da marcação eficiente do time tricampeão. O primeiro tempo terminou com o placar de 3 a 0.

Mesmo com mudanças na equipe, o Tiradentes não conseguiu conter o ímpeto da Dinamáquina, que manteve o controle do jogo até o apito final, garantindo a vitória por 6 a 1.

Os gols da campeã foram marcados por Marquinhos (2), Villy, Kledson, Corrêa e Leonardo. O veterano Arruda descontou para o Tiradentes em cobrança de falta magistral.

ELENCO E COMISSÃO TÉCNICA

O elenco tricampeão foi formado por Diego, Villy, Ângelo Scotta, Lemos, Barra, Santos, Lídio, Klaver, Pedro Noura, Marquinhos, Siqueira, Corrêa, Yago, Serafim, Leonardo, Rinaldo e Valcácio.

Um dos destaques foi Ângelo Scotta, que deixou o gramado contundido, mas foi amplamente reconhecido pela técnica e entrega em campo.

A comissão técnica responsável pela campanha vitoriosa contou com os coronéis Costa Júnior, Santos, Barra, Ângelo Scotta e o civil Rinaldo, que montaram o esquema tático que dominou os adversários ao longo da competição.

PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO

Após o apito final, o presidente Costa Júnior procedeu a cerimônia de premiação, que homenageou os campeões, os destaques do torneio e todos os participantes. O evento teve clima festivo e foi elogiado pela organização impecável.

Costa Júnior também recepcionou membros da imprensa e convidados com simpatia e atenção, reforçando o espírito de confraternização do campeonato.

A única ausência registrada foi a do diretor de esportes, coronel Helderley, que estava em missão militar. Em seu discurso, Costa Júnior fez questão de agradecer o empenho do diretor e de seu assessor Guto, fundamentais para o sucesso da competição.

Da Redação/Imagens: Nonato Batista