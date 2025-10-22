quarta-feira, outubro 22, 2025
PARÁ

Vídeo: diretor da SECULT Belém é demitido após se tatuar em palacete histórico tombado

Com o título “tatuei em um palacete histórico”, o vídeo de Anderson Reis sendo tatuado em um prédio tombado levou à sua exoneração imediata do cargo, conforme anunciado pela prefeitura

A Prefeitura de Belém exonerou o diretor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), Anderson Reis, após a publicação de um vídeo em suas redes sociais onde ele aparece sendo tatuado dentro do Palacete Bolonha. O palacete, tombado e símbolo da Belle Époque na capital paraense, é um museu-casa histórico.

A exoneração foi anunciada pela prefeitura após a polêmica e publicada no Diário Oficial do Município na tarde desta quarta-feira (22).

A Cena e a Justificativa

O vídeo que motivou a demissão trazia a legenda “tatuei em um palacete histórico”. Nas imagens, Anderson Reis aparece sem camisa e sentado em uma cadeira, enquanto o tatuador realiza o procedimento. A postagem gerou forte repúdio de internautas e profissionais da área cultural, que consideraram a ação incompatível com a conservação do patrimônio.

Em sua defesa, o tatuador publicou um vídeo afirmando que as poltronas utilizadas não pertenciam ao acervo original do Palacete Bolonha.

O Valor Histórico do Palacete

O Palacete Bolonha, erguido no início do século XX pelo engenheiro Francisco Bolonha, é um dos principais símbolos do Ciclo da Borracha, período de forte influência europeia e modernização acelerada em Belém. O prédio é tombado e foi recentemente restaurado, sendo entregue à população em dezembro de 2020 como parte do Memorial dos Povos.

Em nota, a Prefeitura de Belém afirmou repudiar “qualquer conduta incompatível com o serviço público” e informou que a Semcult, órgão responsável pela política cultural da capital, adotará medidas internas. A gestão não confirmou, no entanto, se houve dano ao acervo.

Até a última atualização desta reportagem, o ex-diretor não havia se manifestado publicamente sobre sua exoneração.

Foto: Arquivo pessoal/ Anderson Reis

