O prefeito eleito de Capanema, Claudionor Moreira, seu vice, Jair Neves, e vereadores, foram diplomados em cerimônia realizada na quarta-feira, 18, no auditório Frei Leônidas Vavassori. Enquanto isso, a equipe de transição prepara e capacita o secretariado que irá atuar na gestão municipal a partir do próximo mês de janeiro. Claudionor declarou que seu mandato tem como prioridade o trabalho, a transparência e a responsabilidade com cada cidadão do município.