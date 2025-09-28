domingo, setembro 28, 2025
POLÍTICA

Direita convoca para “Caminhada da Anistia” dia 7/10 em Brasília

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (26) anunciou a Caminhada da Anistia, marcada para 7 de outubro, às 16h, em Brasília, com saída da Catedral Metropolitana.

Entre os nomes que convocam a população estão a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o senador Magno Malta (PL-ES).

Segundo os organizadores, o ato terá caráter pacífico e diferenciado das manifestações da esquerda, sem atrações artísticas pagas.

“Os artistas serão os familiares dos presos políticos”, afirmou Silas Malafaia.

O senador Flávio Bolsonaro destacou que a mobilização é feita pela própria população.

“Você é o nosso artista, você é a estrela do filme da vida real que vai para as ruas de graça porque tem coração e quer o melhor para o nosso Brasil”, disse.

O movimento pretende pressionar o Congresso Nacional a aprovar o projeto de lei que trata da anistia de presos e exilados por atos políticos.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

