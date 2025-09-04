Domingueira ganha linha de ônibus exclusiva e gratuita

No próximo domingo, dia 7 de setembro, a Domingueira retorna com mais uma edição, desta vez no bairro do Jurunas, trazendo uma tarde inteira de cultura, lazer e música ao ar livre e agora com uma novidade que vai facilitar ainda mais o acesso da população: a Prefeitura de Belém disponibilizou uma linha de ônibus exclusiva, gratuita e adaptada para pessoas com deficiência.

O evento acontece a partir das 15h, na Avenida 16 de Novembro, em frente ao Espaço São José Liberto. Além de um palco 360º lotado de atrações locais, a iniciativa promete transformar a via em um grande quintal urbano, reunindo famílias, jovens, artistas e moradores de diversas regiões da cidade.

Para tornar a visita ainda mais acessível, uma linha de ônibus gratuita foi criada exclusivamente para o evento. O veículo adaptado garante a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e facilita o deslocamento para quem quer curtir a tarde sem preocupações.

A Domingueira foi idealizada como um evento itinerante da Prefeitura de Belém, realizado sempre no primeiro domingo do mês, com seis horas de programação gratuita, shows em palco 360º e ambiente acolhedor tudo pensado para promover cultura e bem-estar na cidade.

Inclusão social real: a linha de ônibus gratuita quebra barreiras de mobilidade e democratiza o acesso ao evento.

Cultura na periferia: levar a Domingueira ao Jurunas valoriza territórios populares e descentraliza a oferta de entretenimento na capital.

Conexão com a comunidade: acolher o público com transporte acessível fortalece o vínculo entre a cidade e seus moradores.

Imagem: Agência Belém