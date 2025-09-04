quinta-feira, setembro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Domingueira ganha linha de ônibus exclusiva e gratuita

No próximo domingo, dia 7 de setembro, a Domingueira retorna com mais uma edição, desta vez no bairro do Jurunas, trazendo uma tarde inteira de cultura, lazer e música ao ar livre  e agora com uma novidade que vai facilitar ainda mais o acesso da população: a Prefeitura de Belém disponibilizou uma linha de ônibus exclusiva, gratuita e adaptada para pessoas com deficiência.

O evento acontece a partir das 15h, na Avenida 16 de Novembro, em frente ao Espaço São José Liberto. Além de um palco 360º lotado de atrações locais, a iniciativa promete transformar a via em um grande quintal urbano, reunindo famílias, jovens, artistas e moradores de diversas regiões da cidade.

Para tornar a visita ainda mais acessível, uma linha de ônibus gratuita foi criada exclusivamente para o evento. O veículo adaptado garante a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e facilita o deslocamento para quem quer curtir a tarde sem preocupações.

A Domingueira foi idealizada como um evento itinerante da Prefeitura de Belém, realizado sempre no primeiro domingo do mês, com seis horas de programação gratuita, shows em palco 360º e ambiente acolhedor tudo pensado para promover cultura e bem-estar na cidade.

Inclusão social real: a linha de ônibus gratuita quebra barreiras de mobilidade e democratiza o acesso ao evento.

Cultura na periferia: levar a Domingueira ao Jurunas valoriza territórios populares e descentraliza a oferta de entretenimento na capital.

Conexão com a comunidade: acolher o público com transporte acessível fortalece o vínculo entre a cidade e seus moradores.

Imagem: Agência Belém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
HRBA abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em Santarém
Próximo artigo
Fenabb realiza Encontro Estadual de AABBs em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,282FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315