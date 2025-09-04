quinta-feira, setembro 4, 2025
HRBA abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em Santarém

O Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA) abriu inscrições para o 1º Curso Teórico e Prático de Cuidador de Idosos, que será realizado entre os dias 10 e 13 de setembro, no auditório da unidade, em Santarém, no Oeste do Pará.

A capacitação é gratuita e destinada a qualquer pessoa com mais de 18 anos, seja profissional da saúde ou não. As inscrições podem ser feitas pelo formulário eletrônico, e as vagas são limitadas.

Com carga horária de 40 horas, o curso abordará temas fundamentais para quem deseja atuar no cuidado com idosos, como:

fisiologia do idoso;

estado nutricional e dietoterapia;

uso correto de medicamentos;

banho no leito e troca de fraldas;

prevenção de lesões por pressão;

cuidados com ostomias e dispositivos;

primeiros socorros e vias aéreas.

As aulas serão ministradas pelos profissionais do próprio HRBA, hospital que é referência em média e alta complexidade para 1,4 milhão de habitantes de 29 municípios do Oeste paraense.

Educação e inclusão

De acordo com a gerente assistencial da unidade, Mônica Bianca Barros, a iniciativa busca levar conhecimento para além do ambiente hospitalar:

 “Nós somos um hospital-escola, mas entendemos que precisamos alcançar também outro público, promovendo capacitação e troca de experiências com a sociedade.”

O diretor-geral do HRBA, Matheus Coutinho, reforça que a proposta é fortalecer a qualidade do atendimento à população idosa:

“É uma forma de capacitar pessoas interessadas nessa área, que vão aprender a oferecer um serviço de qualidade para idosos e familiares. Estamos muito felizes em contribuir com a saúde e a qualificação profissional.”

Serviço

1º Curso Teórico e Prático de Cuidador de Idosos

📅 Período: 10 a 13/09/2025

⏰ Horário: 9h às 12h

📍 Local: Auditório do HRBA – Av. Sérgio Henn, 1100, bairro Diamantino, Santarém

🎓 Carga horária: 40h (com certificado)

👥 Público-alvo: Pessoas com mais de 18 anos

🔗 Inscrições: clique aqui

Imagem: Divulgação

