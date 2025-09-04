quinta-feira, setembro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeECONOMIA
ECONOMIA

Fenabb realiza Encontro Estadual de AABBs em Belém

A Federação Nacional de AABBs – FENABB abre nessa sexta-feira, 05, o tradicional “Encontro Estadual de AABBs” que contará com inúmeras agências espalhadas pelas cidades do interior e de Belém. O evento se estenderá até sábado pela manhã e aconbtece no hotel Princesa Louçã.

A pauta constará de inúmeros assuntos relacionados à categoria dos bancários e também às associações filiadas à Fenabb.

A abertura de amanhã está prevista para 14 horas, estendendo-se até às 19 horas, com a presença do presidente da Fenabb, Gustavo Boeira da Silva, acompanhado dos vices-presidentes Claudinei da Silva Braga e Rafael Leite Figueiredo, além dos representantes do Conselho Deliberativo da Febabb, Pedro Paulo (Diretor Estadual), Benedito Júnior (Consultor), Haroldo Vieira e Regina Fátima Cruz.

Algumas agências á confirmaram presença como Santarém, Oriximiná, Macapá, Xinguara, Castanhal, Belém, Marabá, Monte Alegre, Cametá, Altamira, Paragominas e Breves.

A programação de sábado começará às 8 horas, se encerrando as 12 horas, seguido do almoço concluindo o Encontro Estadual das AABBs.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Domingueira ganha linha de ônibus exclusiva e gratuita
Próximo artigo
Arrastão do Círio 2025 é lançado com festa, feira criativa e ação solidária em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,282FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315