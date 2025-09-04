Fenabb realiza Encontro Estadual de AABBs em Belém

A Federação Nacional de AABBs – FENABB abre nessa sexta-feira, 05, o tradicional “Encontro Estadual de AABBs” que contará com inúmeras agências espalhadas pelas cidades do interior e de Belém. O evento se estenderá até sábado pela manhã e aconbtece no hotel Princesa Louçã.

A pauta constará de inúmeros assuntos relacionados à categoria dos bancários e também às associações filiadas à Fenabb.

A abertura de amanhã está prevista para 14 horas, estendendo-se até às 19 horas, com a presença do presidente da Fenabb, Gustavo Boeira da Silva, acompanhado dos vices-presidentes Claudinei da Silva Braga e Rafael Leite Figueiredo, além dos representantes do Conselho Deliberativo da Febabb, Pedro Paulo (Diretor Estadual), Benedito Júnior (Consultor), Haroldo Vieira e Regina Fátima Cruz.

Algumas agências á confirmaram presença como Santarém, Oriximiná, Macapá, Xinguara, Castanhal, Belém, Marabá, Monte Alegre, Cametá, Altamira, Paragominas e Breves.

A programação de sábado começará às 8 horas, se encerrando as 12 horas, seguido do almoço concluindo o Encontro Estadual das AABBs.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação