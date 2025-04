Edição especial de Harry Potter e a Pedra Filosofal chega ao Brasil pelos 25 anos da saga

Para celebrar os 25 anos da chegada de Harry Potter e a Pedra Filosofal ao Brasil, a Editora Rocco lança neste mês de abril uma edição especial limitada do primeiro livro da série. A nova versão é uma réplica fiel da publicação original britânica de 1997 e inclui acabamento de luxo, capa dura, sobrecapa, fitilho e a clássica ilustração de Thomas Taylor — a primeira capa oficial da obra, que se tornou um ícone da franquia.

Além do visual nostálgico, a edição traz conteúdos inéditos, como desenhos do acervo pessoal de J.K. Rowling e um depoimento exclusivo de Thomas Taylor sobre os bastidores de sua participação no projeto, ainda no início de sua carreira.

O livro será vendido por R$ 89,90 nas 122 lojas da Livraria Leitura espalhadas pelo Brasil. “Sabemos que essa história marcou gerações, e poder oferecer uma versão tão icônica é um privilégio”, disse Rafael Martinez, head de marketing da rede.

A publicação resgata o marco do início de uma das séries literárias mais bem-sucedidas da história e aposta em um projeto gráfico renovado para encantar tanto fãs antigos quanto novos leitores.

Por: Thays Garcia