“Mata Viva: Abril Indígena em SP une cultura e ativismo pela floresta”

Durante o mês de abril, São Paulo se torna palco de manifestações culturais e políticas em celebração aos mais de 300 povos originários do Brasil. Um dos eventos mais aguardados é o lançamento do Manifesto em Defesa do Tombamento do Bioma Mata Atlântica, que acontece na próxima quinta-feira (17), no Museu das Culturas Indígenas. Os ingressos já estão quase esgotados.

Com a presença de lideranças indígenas, ambientalistas e instituições de pesquisa, o manifesto convoca a sociedade a proteger ativamente o bioma, que segue sob ameaça. Só no primeiro semestre de 2023, mais de 47 mil hectares da Mata Atlântica foram desmatados. Apesar da leve melhora em 2024, com queda para 21 mil hectares, o desmatamento ainda é alto — impulsionado principalmente pela agricultura.

A programação segue no fim de semana com atividades gratuitas em vários pontos da capital. Na Penha, o Grupo Wassu convida o público para vivenciar brincadeiras tradicionais. Já na Vila Itororó, na Bela Vista, artistas indígenas conduzem rodas de conversa e shows com os temas Memória, Luta e Resistência e São Paulo é Terra Indígena.

Um dos destaques é a apresentação da cantora Kaê Guajajara, referência na Música Popular Originária, marcada para sábado (19), às 19h, com entrada livre.

Por: Thays Garcia

Imagerm: Divulgação Ritual Parrir e Parresistir