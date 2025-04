Cantor Belo e Pablo fazem a ‘Noite Mais Romântica de Belém’ no Mangueirão

A capital paraense foi palco de um encontro inesquecível entre dois ícones da música romântica brasileira: Belo e Pablo. A apresentação “Belo In Concert”, realizada no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), encantou o público na última sexta-feira (11) com um show repleto de sucessos que marcaram gerações.

A noite começou com Pablo, o “rei da sofrência”, que conquistou o público com clássicos do arrocha romântico, como Porque Homem Não Chora e Bilu Bilu. A energia no estádio já estava lá em cima quando Belo subiu ao palco por volta da meia-noite. Celebrando seus 30 anos de carreira e 50 anos de vida, o cantor fez uma verdadeira viagem musical, cantando sucessos do Soweto e sua carreira solo, como Perfume, Tua Boca e Razão da Minha Vida. A mistura de MPB e pagode romântico fez com que casais de todas as idades se entregassem à emoção do momento.

O show foi uma superprodução, com luzes, efeitos visuais e a presença de um corpo de balé, criando uma experiência única para os fãs. “É sempre uma emoção enorme cantar aqui e sentir essa energia tão bonita”, disse Belo, agradecendo o carinho do público paraense.

A turnê Belo In Concert já passou por São Paulo e Belém e seguirá para outras capitais brasileiras, incluindo Recife e Brasília, até o final do ano. Além disso, Belo prepara para dezembro o cruzeiro temático Belo em Alto Mar, com grandes nomes da música brasileira.

Por: Thays Garcia