quinta-feira, outubro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Roubo milionário, jipão de R$ 800 mil com tenda de teto de Gracyanne Barbosa é levado por bandidos

Conhecido por sua robustez e capacidade off-road, o modelo é feito para atravessar trilhas e rios. Além de carregar até sete passageiros, o Defender de Gracyanne vinha em uma configuração especial para aventura: era possível acampar no teto, que suporta até 300 quilos quando o carro está parado.

A modelo fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na noite da última quarta-feira (15), no Rio de Janeiro (RJ). O alvo dos criminosos foi o seu veículo de luxo, um Land Rover Defender 110, que já havia sido ostentado nas redes sociais da musa.

O utilitário, que combina robustez off-road com sofisticação urbana, tem preços que partem de R$ 844.990, podendo ultrapassar R$ 924.636 com opcionais como acabamento especial e rodas diferenciadas.

Tecnologia para Aventura e Segurança

Apesar de seu design quadrado e imponente, pensado para enfrentar terrenos difíceis, o Defender 110 é um veículo altamente tecnológico. Duas adaptações se destacam para os aventureiros:

  1. Travessia de Água: Possui uma entrada de ar elevada para o motor, permitindo atravessar cursos d’água profundos com segurança.
  2. Acampamento no Teto: Um reforço estrutural no teto suporta até 300 quilos, possibilitando a instalação de uma barraca para acampar sem sair do veículo.

O modelo também incorpora inteligência na condução. Ele conta com um sistema que identifica automaticamente o tipo de terreno (lama, areia, etc.) e ajusta as configurações para otimizar potência e tração, evitando atolamentos.

A segurança é reforçada por sensores internos, incluindo uma câmera que monitora o motorista. O sistema detecta sinais de sonolência e emite alertas para prevenir acidentes.

Potência e Conforto

Por dentro, o Defender 110 acomoda até sete pessoas com conforto. Um recurso inovador utiliza a câmera traseira, integrada ao sistema de visão 360 graus, para projetar a imagem no retrovisor central, garantindo ao motorista uma visão desobstruída, mesmo com todos os assentos ocupados.

Sob o capô, o motor híbrido leve entrega 350 cv de potência e um impressionante torque de 71,4 kgfm — força que supera até mesmo a da Ford F-150. Essa potência garante tanto segurança em terrenos desafiadores quanto desempenho: o Defender acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 segundos.

A polícia investiga o roubo do luxuoso e potente veículo no Rio de Janeiro.

Se inscreva no canal:

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Educação Infantil no Marajó ganhará duas novas creches para atender mais famílias
Próximo artigo
Mostra Amazônia nas Telas abre AmazôniaFiDOC 2025 com pré-estreia de Xingu: Nosso Rio Sagrado

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,238FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315