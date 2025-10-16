Vídeo: Roubo milionário, jipão de R$ 800 mil com tenda de teto de Gracyanne Barbosa é levado por bandidos

Conhecido por sua robustez e capacidade off-road, o modelo é feito para atravessar trilhas e rios. Além de carregar até sete passageiros, o Defender de Gracyanne vinha em uma configuração especial para aventura: era possível acampar no teto, que suporta até 300 quilos quando o carro está parado.

A modelo fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na noite da última quarta-feira (15), no Rio de Janeiro (RJ). O alvo dos criminosos foi o seu veículo de luxo, um Land Rover Defender 110, que já havia sido ostentado nas redes sociais da musa.

O utilitário, que combina robustez off-road com sofisticação urbana, tem preços que partem de R$ 844.990, podendo ultrapassar R$ 924.636 com opcionais como acabamento especial e rodas diferenciadas.

Tecnologia para Aventura e Segurança

Apesar de seu design quadrado e imponente, pensado para enfrentar terrenos difíceis, o Defender 110 é um veículo altamente tecnológico. Duas adaptações se destacam para os aventureiros:

Travessia de Água: Possui uma entrada de ar elevada para o motor, permitindo atravessar cursos d’água profundos com segurança. Acampamento no Teto: Um reforço estrutural no teto suporta até 300 quilos, possibilitando a instalação de uma barraca para acampar sem sair do veículo.

O modelo também incorpora inteligência na condução. Ele conta com um sistema que identifica automaticamente o tipo de terreno (lama, areia, etc.) e ajusta as configurações para otimizar potência e tração, evitando atolamentos.

A segurança é reforçada por sensores internos, incluindo uma câmera que monitora o motorista. O sistema detecta sinais de sonolência e emite alertas para prevenir acidentes.

Potência e Conforto

Por dentro, o Defender 110 acomoda até sete pessoas com conforto. Um recurso inovador utiliza a câmera traseira, integrada ao sistema de visão 360 graus, para projetar a imagem no retrovisor central, garantindo ao motorista uma visão desobstruída, mesmo com todos os assentos ocupados.

Sob o capô, o motor híbrido leve entrega 350 cv de potência e um impressionante torque de 71,4 kgfm — força que supera até mesmo a da Ford F-150. Essa potência garante tanto segurança em terrenos desafiadores quanto desempenho: o Defender acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 segundos.

A polícia investiga o roubo do luxuoso e potente veículo no Rio de Janeiro.

