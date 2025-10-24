Educadoras paraenses vencedoras do Prêmio de Inovação na Educação visitam sede do Google

Duas educadoras paraenses, Clara Costa e Taiane Lima, premiadas no Prêmio de Inovação na Educação com Chromebooks, tiveram a oportunidade única de visitar a sede do Google Brasil, em São Paulo, no dia 21 de outubro de 2025. A visita foi organizada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) e teve como objetivo reconhecer e incentivar práticas pedagógicas inovadoras implementadas por meio do uso de tecnologias educacionais.

Durante o evento, as educadoras participaram de workshops e palestras sobre o uso de ferramentas digitais na educação, além de trocar experiências com profissionais da área. A Seduc destacou que a participação das educadoras nesse evento representa o compromisso do estado com a inovação e a melhoria contínua da educação pública.

O secretário de Educação, Ricardo Sefer, expressou sua emoção e orgulho ao anunciar a conquista das educadoras, afirmando que elas são representantes da dedicação e inovação dos professores da rede estadual do Pará. Ele ressaltou que a visita ao Google é apenas o início de um processo de disseminação de boas práticas educacionais que beneficiarão toda a comunidade escolar paraense.

A Seduc também anunciou que, como parte da premiação, as educadoras receberão Chromebooks para apoiar a continuidade de seus projetos inovadores em sala de aula. Essa iniciativa visa fortalecer o uso de tecnologias digitais na educação, promovendo um aprendizado mais dinâmico e acessível para os estudantes do Pará.

A visita à sede do Google Brasil é um marco importante para a educação no estado, evidenciando o reconhecimento e a valorização do trabalho dos educadores paraenses que buscam constantemente aprimorar suas práticas pedagógicas em benefício dos alunos.

Para mais informações sobre o Prêmio de Inovação na Educação e outras iniciativas da Seduc, acesse o site oficial da Secretaria de Estado de Educação do Pará.

Imagem: Divulgação