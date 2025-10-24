Vídeo: ambulante bicolor volta a viralizar em momento difícil do Paysandu

Internautas viralizam desabafo bem-humorado de ambulante em meio à crise do Paysandu

Em um momento extremamente delicado na Série B, a torcida do Paysandu encontrou um respiro bem-humorado nas redes sociais. Para lidar com a má fase do time, que está afundado na zona de rebaixamento, internautas resgataram um vídeo clássico de um ambulante bicolor que voltou a viralizar e a arrancar risadas.

No registro que se tornou meme, o vendedor aparece empurrando seu carrinho na rua e, em um desabafo carregado de humor e lamentação, dispara a frase que reflete o “drama” do torcedor: “Meu auxílio não caiu, minha mulher me traiu, meu Paysandu caiu… me ajuda!”

Apesar do tom de brincadeira, a cena tocou a emoção da Fiel Bicolor. O vídeo ganhou força justamente por traduzir com leveza o sentimento geral: a tristeza com a situação do clube, combinada com a irreverência e a paixão inabalável.

Cenário Crítico em Campo

Apesar do bom humor resgatado na web, o cenário dentro de campo é desanimador. O Papão está na lanterna da Série B, a 10 pontos de distância do primeiro time fora do Z-4, restando apenas cinco jogos para o fim do campeonato. A situação é crítica, mas o vídeo do ambulante mostra que, mesmo na crise, o espírito e o amor pelo Paysandu persistem.

