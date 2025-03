Elas Fizeram História: Mulheres na Amazônia em Exposição

A exposição estará aberta para visitação até o dia 28 de março.

Durante o mês de março, o Arquivo Público do Pará (Apep) apresenta a exposição “Mulheres na história da Amazônia: liberdade, poder e resistência”, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A mostra, parte da programação da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), foi inaugurada na segunda-feira (10) e oferece diversas atividades até o final do mês, todas com o objetivo de valorizar e homenagear as mulheres que desempenharam papéis cruciais na história da região.

A exposição reúne um vasto acervo documental que abrange diferentes períodos da história da Amazônia, desde o período colonial até os dias atuais. Através de documentos, fotografias e outros registros, a mostra destaca a participação feminina em momentos importantes da história regional, como a Cabanagem e a luta pela liberdade de pessoas escravizadas. Além da exposição, o Apep promoverá outras atividades ao longo do mês, como palestras, workshops e apresentações culturais, todas com o objetivo de celebrar a força e a importância das mulheres na construção da identidade amazônica.

O Arquivo Público do Pará, detentor de um rico acervo que abrange os três períodos da história do Brasil (colonial, imperial e republicano), convida a todos a prestigiarem a exposição e a participarem das atividades programadas. A mostra “Mulheres na história da Amazônia: liberdade, poder e resistência” é uma oportunidade de conhecer e valorizar a história das mulheres que contribuíram para a formação da Amazônia, muitas vezes invisibilizadas nos registros tradicionais.

Março Delas – A programação ‘Março Delas´ inclui uma mostra de cinema no Museu da Imagem e do Som, até o dia 12, sempre às 19h. No Theatro da Paz, o concerto “Cartas Brasileiras”, também é no dia 12, às 20h, com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e Léa Freire; e no dia 20, o concerto “Show da Música Paraense”, da Amazônia Jazz Band, também às 20h.

A exposição “De Todas, Uma: A Amazônia Presente”, no Museu de Arte Sacra abre às 19h do dia 13, quinta-feira.



O Arquivo Público fica na Tv. Campos Sales, 273 – Campina, e a visitação pode ser feita até 28 de março, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Foto: Divulgação