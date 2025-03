Pai de Vitória processa Globo e Patrícia Poeta por entrevista

Os advogados da família de Vitória Regina, jovem de 17 anos assassinada em Cajamar, São Paulo, confirmaram à CNN que moverão uma ação judicial contra a Rede Globo e a apresentadora Patrícia Poeta, do programa Encontro. O motivo é a polêmica entrevista que a emissora conduziu com o pai da vítima, Carlos Alberto Souza, revelando para ele ao vivo sobre a autoria e a motivação do crime.

Segundo relatou o advogado Dr. Fabio Costa, seu cliente se sentiu “surpreso, perplexo e, principalmente, humilhado” com a maneira que a TV Globo conduziu a entrevista. Ele relatou ainda que Carlos “prontamente se dispôs a conceder a entrevista e não imaginava tal atitude”.

Elaborada por Costa e por Dr. Luiz Fernando Ortiz, a peça inicial da acusação já está finalizada e será protocolada na próxima semana. Ela reivindica uma indenização de R$ 200 mil, argumentando que Carlos foi exposto de maneira vexatória.

A entrevista gerou muitas reações negativas de internautas, que enxergaram no comportamento de Patrícia Poeta e da Globo um “sensacionalismo criminoso”. Na ocasião, ela revelou ao vivo que a Polícia Civil havia esclarecido o assassinato de Vitória, deixando visivelmente Carlos sem reação.

“Agora vem cá, acabei de receber a notícia aqui, seu Carlos, que a Polícia Civil disse agora há pouco ter esclarecido o assassinato da sua filha. Foi um crime passional, segundo a polícia o assassino é um homem chamado Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória”, disparou Patrícia.

“Ele teria contado com dois amigos que tinham ajudado a matar, a transportar o corpo da Vitória e, de acordo com a apuração do repórter Bruno Tavares, os três homens estão escondidos numa área de mata em Cajamar. A busca pelos três suspeitos já começaram e a gente vai acompanhar os desdobramentos. O senhor estava sabendo disso?” perguntou.

Ao ouvir as declarações da apresentadora, o pai da vítima, Carlos Alberto Souza, não esboça nenhuma reação, e a transmissão chega a ficar em silêncio por alguns segundos. Somente depois, Carlos reage:

– Não! Não sabia de nada disso. Não conheço ninguém com esse nome. Patrícia, será que dava para você repetir pra mim, qual foi o motivo?” pediu ele.

Segundo revelado pelo jornalista Sandro Nascimento do portal NaTelinha e confirmado pelo Hugo Gloss, fontes ligadas ao caso disseram que Patrícia pretendia pedir desculpas pelo ocorrido na edição da última sexta-feira, 07, mas a direção da TV Globo teria vetado qualquer tipo de retratação, apostando na ideia de que o caso seria esquecido.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News