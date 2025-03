Comissão do TJD/FPF avalia hoje pedido do Independente contra Remo e Bragantino

Com enorme expectativa para o destino do Campeonato Paraense de Futebol Profissional de 2025 – Parazão), acontece às 17 horas desta terça-feira, 11, a segunda reunião da Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol- CD/TJD/FPF, para julgar dois processos do Clube do Remo e do Bragantino por irregularidades praticadas no decorrer dos jogos pela competição estadual deste ano. A primeira reunião ocorrida no último final de semana culminou com os julgamentos dos processos relacionados aos clubes da Tuna Luso Brasileira e Capitão Poço, que, foram punidos com a subtração de sete pontos e 18 pontos, respectivamente.

Esse resultado fez o rebaixamento do Capitão Poço para a Segunda Divisão Estadual, enquanto os tunantes perderiam a vaga entre os oito clubes classificados para quartas de finais do Parazão. Tanto a Tuna Luso como Capitão Poço recorreram ao pleno do TJD/FPF.

A Procuradoria do TJD/PA entrou com pedido para a suspensão do Campeonato Paraense que foi homologado pelo pleno tribunal. A pauta de hoje terá Clube do Remo e Bragantino, ambos classificados dentro das quatros linhas do gramado para a disputa das quartas de finais.

Detalhe: caso o julgamento de hoje e a Comissão Disciplinar venham indeferir os pedidos contra o Remo e o Bragantino, o imbróglio será julgado pelo TJD/CPF, na quinta-feira. Conforme rumores nos bastidores, as quatros agremiações em julgamento, Remo, Bragantino, Tuna Luso Brasileira e Capitão Poço, podem vir a ser absolvidos para que o campeonato dê seguimento. Caso isso se confirme, de o pleno sacramentar o prosseguimento do Parazão, indeferindo o processo impetrado pelo Independente, não será surpresa se a Federação Paraense de Futebol marcar alguns jogos para o final de semana, o andamento do Parazão de 2025.

Todavia, se isso vier a ocorrer, é certo que o Independente irá recorrer às instâncias superiores. A sorte e a confusão continuam andando de mãos dadas.

Colaborou Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Agência Remo