“Ele era muito velho”: James Cameron rejeitou trabalhar com Tom Cruise em um filme porque isso teria mudado tudo

Dizem que o ator tinha prestígio demais, mas o diretor considerou que ele não tinha idade suficiente para ser o personagem querido que ficaria com Leonardo DiCaprio, 12 anos mais novo.

Escolher os atores certos para estrelar a história de amor que serviria de tema central de Titanic foi um dos maiores sucessos de James Cameron quando, no final da década de 1990, ele conseguiu dar vida a um de seus projetos mais ambiciosos profissionalmente. O diretor de cinema que hoje associamos diretamente a termos como “espetacular”, “efeitos visuais” e, claro, “sucesso de bilheteria”, fez mais de 10 mergulhos nos destroços.

Além de coletar e analisar todas as informações disponíveis sobre a tragédia para criar um roteiro que fosse o mais fiel possível ao que realmente aconteceu naquela noite fatídica de 1912. Mas ele também precisava do Jack e da Rose perfeitos, que exalassem química entre si e pudessem representar o que ele queria transmitir com os personagens.

Para isso, ele realizou um processo de casting do qual participaram muitos atores e atrizes, alguns deles muito populares, e, como já sabemos, os escolhidos foram Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, cuja participação no Titanic mudou suas vidas e eles ainda mantiveram uma grande amizade até hoje.

Um dos atores que estava interessado em interpretar Jack Dawson era Tom Cruise, que sempre foi conhecido por ter um prestígio alto demais para o que o filme de Cameron podia oferecer ao escalar seu personagem principal.

No entanto, embora acreditemos que seu prestígio também não tenha jogado a seu favor, James Cameron revelou o motivo pelo qual as negociações com Cruise nunca decolaram em uma entrevista sobre a produção de Titanic para a edição impressa da revista Movieline, conforme relatado na Farout Magazine:

Tom Cruise era muito velho. Ele adoraria estar no Titanic. Ele adoraria interpretar Jack. O agente dele me contou e eu não falei com o Tom sobre isso, então não sei se foi uma ideia idiota. Bem, eu poderia ter feito um filme do Tom Cruise, mas teria que mudar tudo, e aí seria Tom Cruise, que tem cerca de 35 anos, apaixonado por uma garota de 17 anos.

Cruise, agora com 62 anos, é 13 anos mais velho que Kate Winslet e 12 anos mais velho que Leonardo DiCaprio, cujos personagens no filme tinham 17 e 19 anos, respectivamente. “Há algo muito puro e inocente nesses jovens”, disse Cameron sobre seus protagonistas. “Ela tem 17 anos, ele 19, há uma inocência nisso. Titanic é sobre o massacre da inocência.”

Nunca saberemos como teria sido Titanic com outros protagonistas, ou se teria sido o sucesso que foi, mas o filme de Cameron foi um fenômeno e continua sendo pura história cinematográfica quase 30 anos depois.

Reprodução Adoro Cinema