Sugestão de hoje na Netflix: Maratona de fantasia com 4 horas de puro entretenimento, aventura e ação

Às vezes a diversão deve ser a prioridade e esta duologia proporciona exatamente isso.

Todo apreciador de cinema merece se deliciar com um pouco de diversão de vez em quando. Um pouco de puro entretenimento, que é exatamente o que ele quer ser. Se um filme tiver plena consciência disso e abraçar essa ideia, o resultado te deixará com um grande sorriso.

É justamente essa a consciência que a dupla cativante de aventura e fantasia Jumanji: Bem-vindo à Selva e Jumanji: Próxima Fase traz consigo. Este pacote duplo nos oferece um espetáculo com piadas genuinamente engraçadas e muitas vezes diretas, ação maluca e um senso de aventura infantil. Atualmente, a Netflix oferece os dois filmes em seu catálogo.

Em Jumanji, um grupo de adolescentes deve sobreviver a um jogo de aventura amaldiçoado

Ficar detido deveria ser algo terrivelmente chato. Especialmente para os quatro adolescentes entediados que são forçados a limpar o porão da escola depois da aula. Mas tudo se transforma num verdadeiro pesadelo quando eles descobrem um videogame amaldiçoado: Jumanji. Um jogo de aventura cheio de obstáculos mortais na selva.

Quando eles ligam o jogo e tentam jogar uma partida em vez de trabalhar, o inacreditável acontece: o game os atrai e eles se tornam personagens. Spencer (Alex Wolff) deixa de ser um nerd tímido e se torna um heroico Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson). A introvertida Martha (Morgan Turner) se torna a destemida lutadora Ruby Roundhouse (Karen Gillan), a estrela do esporte Fridge (Ser’Darius Blain) se torna o fraco e de pernas curtas Moose Finbar (Kevin Hart).

E a garota das redes sociais Bethany (Madison Iseman)? Ela tem que lidar com a situação no corpo do gordinho leitor ávido Shelly Oberon (Jack Black). Juntos, eles devem aprender a crescer em seus novos papéis, superar velhos medos e preconceitos e trabalhar juntos para sobreviver ao jogo e encontrar o caminho de volta ao mundo real.

A franquia Jumanji é um exemplo perfeito de pura aventura e diversão de ação

O enredo de Jumanji praticamente não mudou desde o filme original com Robin Williams. É sobre a luta pela sobrevivência, encontros absurdos com criaturas da selva e muito caos. Mas a nova versão tem a ideia inteligente de atrair os personagens principais para o mundo do jogo. Isso torna a aventura mais tangível e oferece inúmeras oportunidades para sequências de ação brilhantes.

Os dois filmes não deixam essas oportunidades passarem um segundo. Um clímax de ação segue o próximo. As situações aumentam em seu absurdo louco a uma extensão imensurável. Ao mesmo tempo, o formato do videogame é explorado, sua mecânica é habilmente integrada ao roteiro e as piadas resultantes são certeiras.

Mas não é só isso: todos os personagens são caricaturas que capturam exatamente os papéis característicos dos respectivos atores e exploram seus pontos fortes, ou então zombam da imagem deles. Dwayne Johnson está irônico consigo mesmo como raramente, Jack Black mostra o talento da comédia, Karen Gillan mistura dureza e insegurança.

Tudo se encaixa brilhantemente: uma sensação clássica de aventura no melhor estilo Indiana Jones. Além do humor autorreferencial, há mais ação com adrenalina e bom trabalho de personagem. Isso traz emoção e diversão.

Jumanji: Bem-vindo à Selva e Jumanji: Próxima Fase estão disponíveis na Netflix.

Reprodução Adoro Cinema