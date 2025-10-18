sexta-feira, outubro 17, 2025
Em Benevides: Primeira marcha para Jesus deve reunir centenas em momento de fé e louvor

Evento mobiliza cristãos em percurso de quatro quilômetros pelas ruas da cidade e celebra a unidade entre as igrejas.

A cidade de Benevides será palco, nesta sábado(18), da primeira Marcha para Jesus, um evento de grande mobilização que promete reunir centenas de fiéis em um ato público de fé, louvor e adoração. O movimento reforça valores cristãos e promove a comunhão entre as igrejas evangélicas locais, tem a expectativa de se tornar parte do calendário anual do município.

A concentração da marcha está marcada para 15h, na entrada do local conhecido como “Guerra”, às margens da BR. A saída do percurso será às 16h, em direção à praça do Begozão, no centro da cidade. O trajeto tem aproximadamente quatro quilômetros e será marcado por momentos de oração, louvor e diversas manifestações de fé.

O evento conta também com a participação de diversos grupos e artistas locais. Entre as atrações confirmadas estão o Ministério Paracleto, Banda Refás, Jonata Silva e Pastor Elon e Banda. Além da música, os fiéis vão acompanhar uma “palavra profética” ministrada pelo apóstolo Nathanael.

De acordo com o Pastor Haroldo Filho, coordenador da Marcha para Jesus de Benevides, o objetivo principal da iniciativa é levar a mensagem do evangelho às ruas da cidade. “Nosso intuito é levar o máximo de cristãos às ruas de Benevides para proclamar e anunciar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador”. afirmou o Pastor Haroldo. Ele expressou ainda a esperança de que o evento tenha um impacto duradouro na comunidade. “Queremos lançar sementes em terra fértil, para que onde essa semente cair, o amor, o evangelho e a salvação de Jesus possam florescer”. Concluiu.

