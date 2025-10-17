sexta-feira, outubro 17, 2025
Vídeo: repórter se desequilibra e quase é “engolido” por bueiro em reportagem

Em Cuiabá, o repórter passou por um susto ao ser puxado para dentro de um bueiro cuja tampa cedeu durante a gravação.

O repórter Derik Bueno, da TV Centro América, afiliada da TV Globo em Mato Grosso, passou por um grande susto nesta quinta-feira (16), em Cuiabá. Enquanto preparava uma reportagem sobre um vazamento de água em uma rua da capital, o jornalista quase foi “engolido” por um bueiro.

Derik estava na calçada conversando com um morador quando a tampa do bueiro cedeu, fazendo com que ele caísse parcialmente dentro do buraco. Câmeras de segurança próximas registraram o exato momento do acidente, que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A equipe de gravação correu para socorrer o repórter e o morador. Em nota, a Águas Cuiabá, empresa responsável pelo saneamento básico da cidade, informou que lamenta o ocorrido e que enviou uma equipe técnica ao local para reparar a rede danificada e refazer a calçada.

Apesar do susto, ninguém se feriu, e o episódio acabou chamando atenção pela situação inusitada captada em vídeo.

