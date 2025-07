Três presos em Conceição do Araguaia por tráfico de pessoas para adoção ilegal

Três pessoas duas mulheres e um homem foram presas em flagrante na última quinta-feira (3), em Conceição do Araguaia (PA), suspeitas de envolvimento em tráfico de pessoas com finalidade de adoção ilegal. A ação faz parte da operação “Infância Segura” e contou com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção.

A prisão ocorreu após denúncia anônima sobre a venda ilegal de uma criança de cerca de dois meses, que estaria sendo retirada ilegalmente da cidade por uma mulher ligada a um casal do Rio de Janeiro. Durante a investigação, os policiais identificaram documentos falsificados para formalizar a adoção, como autorizações de viagem e procurações.

O bebê foi encaminhado ao Conselho Tutelar e recebe atendimento especializado. Além dos presos, as investigações também apontaram a existência de um grupo em rede social envolvido na venda ilegal de crianças, com uso de documentos falsificados.

Os suspeitos passaram por exame de corpo de delito e seguem à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça o pedido para que denúncias sobre crimes contra crianças e adolescentes sejam feitas pelos números Disque 100 ou Disque-Denúncia 181.

Imagem: PC/PA