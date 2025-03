Empreendedoras se capacitam para a Cop 30.

No dia 14 de março, o Centro de Cooperação e Inovação Social Antônio Castello Branco Rocha Neto recebeu o Encontro do Comitê Mulher, que teve como tema “Oportunidades para o Empreendedorismo Feminino na Coop 30”. O evento contou com a participação da Diretora de Negócios da Coimppa, Danielle Santos, e da Consultora Roberta Carvalho, que apresentaram, de forma dinâmica, diversas possibilidades de negócios e compartilharam “Cases de Sucesso” no cooperativismo.



Entre os relatos inspiradores, destacou-se a trajetória de Evellym Oliveira, empreendedora no ramo da telefonia, que ressaltou o papel fundamental do apoio da Coimppa para o sucesso de seu empreendimento, localizado no distrito de Mosqueiro.

O evento também foi prestigiado pelo fundador e idealizador da Sicoob Coimppa, Dr. José da Rocha Melo, que acompanhou as discussões sobre a importância da equidade de gênero e do fortalecimento do empreendedorismo feminino.



O Comitê Mulher tem como propósito promover ações voltadas à valorização da mulher no cooperativismo, com foco no incentivo à equidade de gênero, no combate à desigualdade, no fortalecimento da autonomia feminina e no fomento ao empreendedorismo. A coordenação do Comitê está a cargo da Conselheira Gabrielle Maués, com o apoio da Vice-Presidente da Coimppa, Geysa Rufino. O encontro reafirmou o compromisso da cooperativa em promover a inclusão e o protagonismo feminino, destacando a relevância de iniciativas que ampliam as oportunidades para as mulheres no cenário empreendedor.

Foto: Divulgação