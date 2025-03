Luz para Todos: Equatorial Pará divulga balanço do primeiro bimestre de 2025

Mais de 3 mil famílias passaram a ter energia elétrica de qualidade em casa nos primeiros meses deste ano. Até o final do ano, mais 46 mil ligações devem ser realizadas.

A Equatorial Pará, em parceria com o Governo Federal, segue na realização de ligações elétricas através do programa Luz para Todos, que leva energia elétrica para comunidades que nunca tiveram acesso ao serviço. Só no primeiro bimestre de 2025 a distribuidora já realizou 3.631 novas ligações, que foram feitas tanto pelo modo convencional, por meio das extensões de rede, quanto pelo segmento remoto, que utiliza placas solares para levar energia às áreas mais isoladas.

Ligações convencionais

Até fevereiro deste ano, 29 municípios paraenses já receberam novas ligações convencionais pelo programa Luz para Todos, totalizando 1.614 novas ligações. Os municípios com os maiores números foram Ipixuna do Pará, Alenquer e Concórdia do Pará.

Vale destacar que o trabalho é realizado principalmente em comunidades rurais e remotas que nunca tiveram acesso ao serviço de energia. Até o final deste ano, ainda estão previstas 30.537 novas ligações convencionais.

De acordo com Geraldo Fernandes, superintendente da Equatorial Pará, o Luz para Todos é um programa que visa democratizar e viabilizar o acesso e o uso de energia elétrica, além de promover a sustentabilidade e a continuidade na prestação do atendimento às comunidades.

“O Pará é um estado gigante. Temos desafios, mas também oportunidades para levar energia com qualidade e segurança ao maior número de pessoas. E o programa Luz para Todos, em parceria com o Governo Federal, supre a necessidade de uma ação que além de promover cidadania com a chegada da luz elétrica também reduz as desigualdades sociais e regionais no país, em especial na Amazônia”, destaca.

Luz para Todos remoto

Há também o segmento Luz para Todos remoto que, ao invés das linhas de distribuição, utiliza placas solares para levar energia às comunidades. Só este ano já foram realizadas 2.017 ligações e até o final de 2025 ainda estão previstas 15.983 novas ligações remotas, um esforço que leva desenvolvimento, infraestrutura e mais qualidade de vida a quem mais precisa.

O pescador Jair, de 54 anos, é morador da ilha de Jutuba e conta como a chegada da energia elétrica facilitou o trabalho realizado por ele e por outros pescadores da comunidade.

“Agora com a chegada da energia melhorou muito aqui para a gente, graças a Deus! Agora podemos armazenar nosso peixe. Antes tínhamos que ir pegar gelo em Outeiro e agora não, agora melhorou, graças a Deus”, comemora.

Foto: Divulgação