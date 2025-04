Encontro Mulheres das Águas reúne lideranças da pesca e aquicultura no IFC Amazônia

O 6º Encontro Mulheres das Águas marca a segunda edição do IFC Amazônia, que será realizado de 23 a 25 de abril, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém (PA). Mulheres pescadoras, piscicultoras, produtoras de ostras e ribeirinhas estarão reunidas para a troca de experiências sobre formação de lideranças e empreendedorismo. O encontro acontece no dia 24 de abril (quinta-feira), às 15h, na Arena Fish, durante a Feira de Negócios.

O objetivo é debater os desafios e oportunidades do setor, além de fortalecer o papel da liderança feminina no desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da pesca e aquicultura.

O evento, realizado pela segunda vez na região Norte, contará com a participação internacional de representantes do projeto Peixes pela Vida, uma iniciativa de mulheres bolivianas que surgiu com o propósito de ampliar a visibilidade e dar voz às mulheres que atuam na cadeia do pescado.

Participam do painel: Roxana Dulon, do projeto Peixes para a Vida (Bolívia); Amanda Hoch, conhecida como “Rainha do Couro de Peixe”; Suzy Rocha, piscicultora de Mãe do Rio; Taciara Galvão, da Associação de Aquicultores da Vila Lauro Sodré (AQUAVILA); Geise Laura, da Federação das Organizações Sociais da Amazônia; Ivani Palheta, ribeirinha de Salgado; e Cristina Malcher, presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro do Sistema FAEPA/SENAR/SINDICATOS/NÚCLEOS/FUNDEPEC. Cristina também é produtora rural, advogada e titular da Comissão de Relações Institucionais da CNA.

Mulheres além fronteiras

O projeto Peixes para a Vida – Empoderamento e Sustentabilidade está em sua terceira fase, que iniciou com a investigação do potencial da pesca e da piscicultura amazônica na Bolívia. A fase anterior concentrou-se na expansão do modelo de criação de peixes em pequena escala, destacando experiências positivas lideradas por mulheres, tanto no âmbito familiar quanto associativo.

Nesta terceira etapa, o foco está no empoderamento feminino e na sustentabilidade das atividades de piscicultura, que vêm apresentando um crescimento exponencial e reconhecimento internacional.

O projeto foi desenvolvido em 10 municípios tropicais da Bolívia, onde a participação das mulheres é significativa em toda a cadeia da piscicultura: plantio, criação, colheita, processamento e comercialização. O estudo de campo revelou a participação relevante nas atividades diárias, mas sem poder na tomada de decisões, na apropriação de suas organizações e na participação em processos de treinamento e informação. Um diagnóstico que pode ser compartilhado com várias regiões da Amazônia brasileira e sul-americana.

Mulheres em peso

O Encontro Mulheres das Águas é voltado para pescadoras, piscicultoras, produtoras rurais, catadoras de caranguejos, marisqueiras, ribeirinhas e profissionais de todos os elos da cadeia produtiva — como engenheiras de pesca, agrônomas, médicas veterinárias e zootecnistas — com o intuito de promover a troca de conhecimentos e experiências.

“A piscicultura e a pesca são segmentos com grande equidade de gênero, com números praticamente iguais de homens e mulheres trabalhando. Por isso, criamos um projeto de mobilização para ampliar a participação feminina na tomada de decisão, focando na formação de lideranças”, explicou Eliana Panty, diretora do IFC Amazônia.

“Na primeira edição em 2023 focamos no associativismo, na união. Agora queremos avançar no debate sobre economia sustentável e empreendedorismo feminino, fortalecendo a atuação das mulheres na cadeia produtiva”, destacou Panty.

As inscrições para a segunda edição do IFC Amazônia – congresso e feira – são gratuitas e devem ser realizadas no site do evento: www.ifcamazonia.com.br.

Realização, patrocínio e apoio

A 2ª edição do IFC Amazônia é realizada simultaneamente com o CONBEP (Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca). A Fundep (Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação) é co-realizadora do evento.

O IFC Amazônia conta com o patrocínio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Governo do Estado do Pará; SEDAP (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca); Banco da Amazônia, Banpará (Banco do Estado do Pará), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Caixa Econômica Federal, MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) e Governo Federal.

O evento é realizado ainda com o apoio institucional da ABIPESCA (Associação Brasileira das Indústrias de Pescados); PEIXE BR (Associação Brasileira da Piscicultura); Sistema FAEPA/Senar; FEPA (Federação dos Pescadores do Pará) e SINPESCA (Sindicato das Indústrias de Pesca dos Estados do Pará e Amapá).

Serviço: IFC Amazônia 2025

Data: 23 a 25 de abril de 2024

Local: Belém do Pará

Evento: 6º Encontro Mulheres das Águas

Tema: Economia Sustentável e Empreendedorismo Feminino na Aquicultura e Pesca

Horário: 24 de abril, às 15h

Local: Palco Arena das Águas na Fish Expo (Feira de Negócios)