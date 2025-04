Enem 2025: saiba como consultar as provas antigas

Edições anteriores estão disponíveis na internet

Quem pretende prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2025, pode consultar pela internet as edições anteriores da prova.

O site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibiliza os cadernos de questões desde a implementação da avaliação, em 1998. A partir de 2009, a consulta também pode ser feita aos gabaritos.

Desde 2009, o Enem é dividido em dois dias, sendo 90 questões objetivas em cada um. O primeiro, por sua vez, é focado nas áreas de linguagem, ciências humanas e redação. Já o segundo pede conhecimentos em matemática e ciências da natureza.

Prazo para solicitar isenção no Enem começa em abril

O prazo para solicitar a isenção na taxa de inscrição do Enem terá início em 14 de abril. A solicitação deverá ser feita na Página do Participante até o dia 25 do mesmo mês. O resultado será divulgado em 25 de maio.

O órgão ainda não divulgou o edital do Enem deste ano. Na edição anterior teve direito à isenção o candidato que:

Estivesse cursando o último ano do ensino médio no ano de 2025, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar da Educação Básica;

Tivesse cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Declarou situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Victoria Nogueira Rosacolaboração para a CNN