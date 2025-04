Universidade na Hungria é anterior à chegada dos portugueses ao Brasil

Instituição conta com cerca de 24 mil estudantes e tem participação confirmada no Salão do Estudante em SP

A Hungria abriga uma das instituições de ensino mais antigas na Europa. Fundada em 1367, a Universidade de Pécs, localizada na cidade de mesmo nome, é anterior à chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500.

Cerca de 24 mil pessoas estudam no local. Desses, ao menos 5.500 são estrangeiros. No corpo docente, Pécs conta com 1.800 professores e pesquisadores.

Veja 5 curiosidades sobre a Universidade de Pécs:

Fundada por um rei

A história da Universidade de Pécs remonta a 1367, quando o rei Luís, o Grande, iniciou o processo de fundação da instituição. Uma das primeiras faculdades criadas foi a de teologia, em 1476.

Hoje, Pécs conta com 10 campus, sendo considerada uma das maiores na Hungria.

Notórios

A Universidade de Pécs formou figuras importantes dentro do contexto húngaro. Destacam-se Ferenc Gyurcsány, primeiro-ministro da Hungria entre 2004 e 2009; László Sólyom, presidente do país de 2005 a 2010, e o escritor Sándor Weöres.

Fácil locomoção para outros países

A cidade de Pécs, que concentra a universidade, está localizada próximo à fronteira com a Croácia. O fácil deslocamento da Hungria para outros países da Europa pode ser apontado como um fator que atrai estrangeiros – seja para estudar ou “turistar”.

Já o trajeto de Pécs à capital húngara, Budapeste, leva cerca de 2h20 se feito de carro.

Universidade de Pécs está confirmada em em São Paulo

A instituição húngara é uma das confirmadas no Salão do Estudante, uma feira internacional que traz oportunidades e informações sobre cursos de idiomas, graduação, pós-graduação e intercâmbio.

O evento será nos dias 5 e 6 de abril, das 14h às 18h30, no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca. A entrada é gratuita. No entanto, é necessário se inscrever pela internet.

Depois da capital paulista, o Salão do Estudante segue para outras capitais. Confira:

Rio de Janeiro (Copacabana): 8 de abril – Hotel Fairmont (Av. Atlântica, 4240 – Copacabana);

Rio de Janeiro (Barra): 9 de abril – Windsor Oceânico (R. Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca);

Brasília: 11 de abril – CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2);

Salvador: 13 de abril – Fiesta Convention Center (Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara);

Recife: 15 de abril – Mar Hotel Conventions (Rua Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem);

Maceió: 16 de abril – Hotel Ritz Lagoa da Anta (Av. Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, 546 – Lagoa da Anta).

Victoria Nogueira Rosacolaboração para a CNN