Escola estadual em Capitão Poço, promove sustentabilidade através de projetos de reflorestamento, reciclagem e monitoramento de queimadas

Educação Ambiental na Escola Estadual Oswaldo Cruz: Conscientização e Sustentabilidade em Capitão Poço – PA, um incentivo a práticas ecológicas com foco no futuro sustentável

A educação ambiental é um tema essencial para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis pelo meio ambiente. Na Escola Estadual Oswaldo Cruz, localizada em Capitão Poço, Pará, iniciativas voltadas para a sustentabilidade têm ganhado destaque, promovendo reflexões e ações concretas entre estudantes, professores e a comunidade escolar.

Diante dos desafios ambientais enfrentados na região, como o desmatamento, a degradação do solo e o descarte inadequado de resíduos, a escola tem investido em projetos pedagógicos que buscam sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Atividades como palestras, oficinas de reciclagem, hortas comunitárias e campanhas de conscientização têm sido desenvolvidas para estimular práticas sustentáveis no cotidiano dos estudantes.

Além disso, a integração entre teoria e prática é um dos pilares dessas iniciativas. Professores utilizam metodologias ativas para envolver os alunos, promovendo debates sobre problemas ambientais locais e incentivando soluções criativas. A escola também busca parcerias com instituições e órgãos ambientais para fortalecer suas ações e ampliar o impacto positivo na comunidade.

A educação ambiental na Escola Estadual Oswaldo Cruz não se limita ao ambiente escolar; ela se estende para a sociedade, criando uma rede de conscientização e compromisso com o futuro do planeta. O objetivo é formar jovens que, além de adquirirem conhecimento, tornem-se agentes de transformação, contribuindo para um mundo mais sustentável e equilibrado.

Como parte do Modulo curricular de Educação Ambiental, os projetos “Reflorestamento com palmeiras de açaí nas margens dos igarapés: uma solução para a restauração ecológica e conservação ambiental e sustentável”, “Sabão ecológico com folhas de laranjeira” e “Conscientização ambiental e monitoramento de queimadas” despertam na comunidade escolar a consciência ecológica e um olhar mais atento ao futuro.

No projeto de reflorestamento com palmeiras de açaí, nas margens dos igarapés, os estudantes buscaram aprender o que são espécies nativas de grande valor econômico e ecológico, promovendo assim a conscientização ambiental, integrando os estudantes em práticas de sustentabilidade e conscientização.

Enquanto no projeto de produção de sabão ecológico com folhas de laranjeira, os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vivenciaram conhecimentos acerca do descarte inadequado de óleo no meio ambiente, com o intuito de amenizar os danos causados pelo óleo de cozinha usado e descartado irregularmente.

Já o Projeto de Monitoramento de Queimadas tem como objetivo conscientizar os alunos sobre os impactos ambientais causados pelo fogo descontrolado. A iniciativa busca educar a comunidade escolar sobre as causas e consequências das queimadas, além de promover práticas de prevenção.

Por meio de pesquisas, palestras e atividades de campo, os estudantes aprendem a identificar áreas de risco e a utilizar tecnologias, como imagens de satélite, para acompanhar focos de incêndio na região. O projeto também incentiva ações sustentáveis, como o reflorestamento e o manejo adequado do solo, contribuindo para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de uma consciência ecológica na comunidade.

Educação Ambiental

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) oferece, desde o primeiro bimestre de 2024, o componente de Educação Ambiental em todas as etapas do ensino, de forma obrigatória nas escolas estaduais. Este componente pode ter a adesão dos Municípios, alicerçada na Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima.

A realização da COP 30 em 2025, na cidade de Belém (PA), representa uma grande oportunidade para fortalecer a educação ambiental como ferramenta essencial no combate às mudanças climáticas. Nesse contexto, a Secretaria de Educação (Seduc) tem um papel estratégico na promoção de iniciativas que conscientizem estudantes, educadores e a sociedade sobre a importância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável.

A educação ambiental é um dos pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais sustentável. Por meio de ações educativas, é possível estimular uma mudança de mentalidade e comportamento, incentivando práticas mais responsáveis com o meio ambiente. Durante a COP 30, a Seduc pode promover projetos que abordem temas como desmatamento, gestão de resíduos, conservação da biodiversidade e mudanças climáticas, preparando as futuras gerações para os desafios ambientais globais.