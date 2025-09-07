Estado garante à população mais de 900 atendimentos em ação no oeste paraense

Com o apoio da Marinha do Brasil e da Polícia Civil, a programação realizada pela Seaster levou saúde e cidadania a moradores de Almeirim, Santarém, Monte Alegre e Porto de Moz

Por Luana Taveira (SEASTER)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), realizou em agosto cerca de 950 atendimentos nos municípios de Almeirim, Santarém e Monte Alegre, na Região de Integração Baixo Amazonas, e em Porto de Moz, na Região de Integração Xingu.

A ação ofertou diversos serviços, com destaque para orientações sociais (0encaminhamentos e suporte a famílias em situação de vulnerabilidade). Com apoio da Marinha do Brasil foram oferecidos atendimentos em saúde, enquanto a Polícia Civil ofertou serviços essenciais de cidadania, incluindo emissão de Registro Geral (RG).

Emissão de documentos é um dos serviços essenciais oferecidos pelo Estado à população

A parceria interinstitucional fortaleceu a presença do Estado no oeste paraense, assegurando um trabalho integrado e de amplo impacto social. Os resultados alcançados superaram as expectativas, enfatizando a importância da união entre órgãos públicos e forças de segurança, em prol do bem-estar e dignidade da população. A ação foi marcada pela receptividade das comunidades atendidas, consolidando a atuação do Governo do Pará e seu comprometimento com a inclusão social.

Oportunidade e capacitação – O programa teve como objetivo auxiliar as comunidades com ações, entre emissão de documentos, qualificações, consultas e oportunidades de emprego, ampliando o acesso da população a serviços essenciais.

Cursos de manipulação de alimentos, produção de trufas e artesanato, entre outros, foram ministrados com ampla adesão de moradores dos municípios contemplados.

“Seguimos investindo por todo o Pará em ações que possibilitem o acesso da população aos serviços essenciais, além de mais qualificação e oportunidades que viabilizem a geração de emprego e renda, para o desenvolvimento social. As parcerias são fundamentais, pois desta forma estreitamos as relações entre as entidades, e assim possibilitamos a todos mais avanços e bem-estar ”, destacou Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

Colaboração de Melyssa Magno – Ascom/Seaster