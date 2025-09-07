domingo, setembro 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Estado garante à população mais de 900 atendimentos em ação no oeste paraense

Com o apoio da Marinha do Brasil e da Polícia Civil, a programação realizada pela Seaster levou saúde e cidadania a moradores de Almeirim, Santarém, Monte Alegre e Porto de Moz

Por Luana Taveira (SEASTER)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), realizou em agosto cerca de 950 atendimentos nos municípios de Almeirim, Santarém e Monte Alegre, na Região de Integração Baixo Amazonas, e em Porto de Moz, na Região de Integração Xingu.

A ação ofertou diversos serviços, com destaque para orientações sociais (0encaminhamentos e suporte a famílias em situação de vulnerabilidade). Com apoio da Marinha do Brasil foram oferecidos atendimentos em saúde, enquanto a Polícia Civil ofertou serviços essenciais de cidadania, incluindo emissão de Registro Geral (RG).

Emissão de documentos é um dos serviços essenciais oferecidos pelo Estado à população
Emissão de documentos é um dos serviços essenciais oferecidos pelo Estado à população

A parceria interinstitucional fortaleceu a presença do Estado no oeste paraense, assegurando um trabalho integrado e de amplo impacto social. Os resultados alcançados superaram as expectativas, enfatizando a importância da união entre órgãos públicos e forças de segurança, em prol do bem-estar e dignidade da população. A ação foi marcada pela receptividade das comunidades atendidas, consolidando a atuação do Governo do Pará e seu comprometimento com a inclusão social.

Oportunidade e capacitação – O programa teve como objetivo auxiliar as comunidades com ações, entre emissão de documentos, qualificações, consultas e oportunidades de emprego, ampliando o acesso da população a serviços essenciais.

Cursos de manipulação de alimentos, produção de trufas e artesanato, entre outros, foram ministrados com ampla adesão de moradores dos municípios contemplados. 

“Seguimos investindo por todo o Pará em ações que possibilitem o acesso da população aos serviços essenciais, além de mais qualificação e oportunidades que viabilizem a geração de emprego e renda, para o desenvolvimento social. As parcerias são fundamentais, pois desta forma estreitamos as relações entre as entidades, e assim possibilitamos a todos mais avanços e bem-estar ”, destacou Inocencio Gasparim, titular da Seaster. 

Colaboração de Melyssa Magno – Ascom/Seaster

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Parceria entre Semas e Ideflor-Bio fortalece recuperação de áreas degradadas no Pará
Próximo artigo
Governo do Pará entrega mais de 800 títulos de terra em Maracanã

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,276FansLike
3,605FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315