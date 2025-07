Estado incentiva envio de mais de 40 toneladas de vidro para logística reversa

Semas apoia cooperativa em Igarapé-Açu com o repasse de equipamentos para ampliar ações de coleta e circularidade de resíduos sólidos incentiva envio de mais de 40 toneladas de vidro para logística reversa

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) equipou nesta semana a ReciclAssu, cooperativa de trabalho que atua na coleta seletiva e reciclagem no município de Igarapé-Açu, no nordeste paraense, com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva. A entrega resulta de um arranjo institucional, que alia práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) ao licenciamento ambiental, em parceria com as empresas Be8 Energy e Centaurus Pesquisa Mineral.

Como resultado do fortalecimento, a Rede de Cooperativas Central da Amazônia, por meio da Concaves (Belém) e da ReciclAssu (Igarapé-Açu), enviou mais de 40 toneladas de embalagens de vidro pós-consumo, especialmente garrafas do tipo long neck, ao programa nacional de logística reversa Glass is Good, da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe).



A iniciativa fortalece a cadeia de coleta e destinação ambientalmente adequada do vidro no Pará, promovendo a economia circular e a profissionalização da gestão de resíduos sólidos. “O envio de mais esta carga de vidro para a logística reversa é uma resposta concreta que pode, sim, nos levar ao encerramento de lixões, como o de Igarapé-Açu. Trabalhando juntos, cada um fazendo sua parte – governo, empresas e sociedade”, disse Carol Magalhães, presidente do Instituto de Desenvolvimento Amazônia Sustentável, responsável pela incubação técnica da Cooperativa ReciclAssu.

Prioridade – O secretário-adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, enfatizou o compromisso com a economia circular, dignidade no trabalho e geração de renda. “As cooperativas exercem um papel estratégico na cadeia da reciclagem, por isso priorizamos atuar de forma concreta junto aos coletivos, como a ReciclAssu, em que a entrega de equipamentos essenciais amplia sua capacidade de coleta, triagem e destinação adequada dos resíduos. O envio de mais de 40 toneladas de vidro ao sistema de logística reversa demonstra que, com apoio técnico, integração entre governo, cooperativas e setor empresarial, é possível transformar a realidade da gestão de resíduos sólidos no Pará, com ganhos sociais, ambientais e econômicos”, ressaltou.

A ReciclAssu é parceira da Prefeitura de Igarapé-Açu, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), na execução do Programa de Coleta Seletiva, contribuindo para a inclusão de catadores, geração de renda e redução dos impactos ambientais. O trabalho conta também com o apoio da Secretaria de Estado das Mulheres (Seu) e da Rede de Cooperativas Central da Amazônia.

“Para a Central da Amazônia, esta ação conjunta com a ReciclAssu prova que o trabalho de reciclagem em redes de cooperativas merece destaque, e deve ser visto como uma solução real para profissionalizar a gestão de resíduos no Pará”, reforçou Débora Baía, presidente da Concaves (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis) e representante da Rede de Cooperativas Central da Amazônia.

Os equipamentos entregues para a ReciclAssu incluíram uma prensa vertical com enfardadeira, esteira de triagem, empilhadeira hidráulica, um triturador de vidro com esteira acoplada, uma balança digital e equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

