Jogo entre Palmeiras e Atlético-MG tem oito possibilidades de “lei do ex”

Incluindo desfalques, quantidade de jogadores que passaram pelos dois clubes aumenta para 11

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG deste domingo (20) reunirá, no Allianz Parque, oito jogadores que passaram pelo dois times.

O Verdão tem três atletas aptos para atuar contra a ex-equipe. O zagueiro Bruno Fuchs será titular, na vaga do lesionado Murilo. Enquanto isso, o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Micael devem ser reservas.

Fuchs pertence ao Atlético e está emprestado para o Palmeiras, mas está apto a jogar. Isso porque os clubes acordaram, no pagamento da cessão, que os valores já contemplariam a liberação total do jogador, inclusive em confrontos diretos.

Marcos Rocha atuou no Atlético-MG durante seis anos e conquistou sete títulos pelo clube mineiro. Micael foi revelado nas categorias de base do Galo, mas pouco atuou no time profissional.

Outro jogador que passou pelo Atlético e está no Palmeiras é Paulinho. Uma das contratações mais caras da história do Verdão, o atacante está indisponível para o jogo porque passará por uma nova cirurgia na perna.

Paulinho deixou o Atlético-MG nesta temporada, justamente na negociação com o Palmeiras.

Atlético-MG tem sete ex-jogadores do Palmeiras

A “lei do ex” também pode se aplicar ao Atlético-MG, que tem sete ex-jogadores do Palmeiras, sendo cinco deles aptos para atuarem.

O atacante Rony, os meias Gustavo Scarpa e Gabriel Menino, o lateral-esquerdo Caio e o zagueiro Vitor Hugo somam passagem pelo Verdão.

Com exceção de Scarpa, todos chegaram ao Galo em 2025. Rony, Gabriel Menino e Caio, que está envolvido na troca com Bruno Fuchs, foram direto do Palmeiras para o Atlético-MG, enquanto Vitor Hugo está emprestado pelo Bahia.

Entre os indisponíveis estão Dudu e Patrick. O atacante foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em ação movida pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e recebeu suspensão de seis partidas em quaisquer competições oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de multa no patamar de R$ 90 mil.

O volante Patrick, que chegou ao Atlético-MG junto com Gabriel Menino na operação da ida de Paulinho para o Palmeiras, está lesionado.

“Lei do ex” em peso

Palmeiras

Bruno Fuchs

Marcos Rocha

Micael

Paulinho (lesionado)

Atlético-MG

Rony

Gustavo Scarpa

Gabriel Menino

Caio

Vitor Hugo

Dudu (suspenso)

Patrick (lesionado)

