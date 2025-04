Seleção para a saúde estadual: confira as vagas em Belém, Ananindeua e Breves

CIIR e hospitais Metropolitano e Regional do Marajó abrem vagas para profissionais e PcDs com inscrições via plataforma Burh.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), localizado em Belém, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, e o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), situado em Breves, anunciam a abertura de processos seletivos para a contratação de profissionais em variadas áreas. Há também oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), sendo as inscrições realizadas unicamente através da plataforma Burh, dentro dos períodos especificados.

Em consonância com os gestores das três unidades, a avaliação dos currículos observará os critérios estabelecidos pelo setor de Recursos Humanos. Os candidatos que lograrem aprovação na etapa de triagem serão devidamente convocados para as fases subsequentes, sendo-lhes comunicadas as informações pertinentes a datas, horários e locais de realização de provas e entrevistas.

CIIR – Inscrições até 13 de abril

Maqueiro (vaga apta para PcD)

• Ensino médio completo

• Experiência na função

• Vivência anterior em hospitais ou clínicas

Diferenciais: Curso de maqueiro hospitalar e curso de primeiros socorros.

Benefícios: vale-alimentação, vale-transporte, convenio farmácia, estacionamento.

Clique aqui para conferir todos os detalhes da vaga e se candidatar.



Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

HMUE – Inscrições até 14 de abril

Eletricista (vaga apta para PcD)

• Ensino médio completo

• Cursos: Eletricidade Predial, SEP e NR-10

• Desejável experiência de 1 ano

Para se inscrever e ter mais informações, clique aqui.

Bombeiro Civil (vaga apta para PcD)

• Ensino médio completo

• Curso profissionalizante e informática básica

• Desejável vivência hospitalar

Para se inscrever e ter mais informações, clique aqui.

Agente de Portaria (vaga exclusiva para PcD)

• Ensino médio completo

• Informática básica

• Desejável vivência de 6 meses

Para se inscrever e ter mais informações, clique aqui.

Técnico de Enfermagem (vaga apta para PcD)

• Curso Técnico de Enfermagem

• Conhecimentos de informática

• Desejável experiência em Centro Cirúrgico

Para se inscrever e ter mais informações, clique aqui.

Auxiliar Administrativo (vaga apta para PcD)

• Ensino médio completo

• Informática básica

• Desejável experiência administrativa ou atendimento

Para se inscrever e ter mais informações, clique aqui.

Auxiliar de Manutenção (vaga exclusiva para PcD)

• Ensino médio completo

• Vivência em manutenção predial

• Desejável experiência de mais de 6 meses

Para se inscrever e ter mais informações, clique aqui.

Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação, restaurante na empresa, estacionamento.

HRPM – Inscrições até 11 de abril

Assistente Administrativo de Compras (vaga apta para PcD)

• Ensino médio completo

• Domínio de informática

• Vivência em rotinas administrativas

• Formação em contabilidade será um diferencial

Para mais informações, acesse o link.

Técnico em Enfermagem (vaga apta para PcD)

• Curso técnico em Enfermagem

• Registro ativo no Coren-PA

• Experiência na função

Para mais informações, acesse aqui.

Benefícios do HRPM: Restaurante na empresa e estacionamento

Serviço: O CIIR, o HMUE e o HRPM são unidades de saúde do Governo do Pará administrados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O Centro está localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

O HMUE funciona na Rodovia BR-316, KM-03, s/n, bairro Guanabara, Ananindeua. Mais informações: (91) 3073-3700.

Já o Hospital Regional Público do Marajó fica na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no centro de Breves. Mais informações: (91) 3783-2140/3783-2127.



Foto destaque: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará