Estão abertas as inscrições para Corrida e Caminhada do Meio Ambiente em Belém

Iniciativa busca arrecadar ração para animais silvestres

Com o objetivo de arrecadar ração para animais silvestres, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), lança a Corrida e Caminhada do Meio Ambiente. O evento ocorrerá no Parque do Utinga no mês de junho.

Para participar da campanha, os interessados devem se inscrever mediante doação de R$ 50,00 em ração para animais silvestres. A doação deve ser comprovada com a apresentação do cupom fiscal da compra. As inscrições podem ser realizadas na sede da Semas, localizada na Travessa Lomas Valentinas nº 2717, em Belém, entre esta segunda-feira, dia 20, e quinta-feira, 23.

Como doar

Alguns critérios devem ser seguidos para garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos animais.

Todos os produtos devem ser industrializados, extrusados, selados em suas embalagens originais, sem violação ou amassados, e com informações claras sobre o produto, data de validade, data de fabricação e lote.

Participação e Regulamento

O evento promete ser um dia de conscientização e atividade física, com 800 vagas para a corrida e 200 para a caminhada. Os participantes receberão um kit contendo todos os itens necessários para o dia do evento, incluindo a camisa oficial.

Os kits dos participantes, que incluem sacola, camisa, número, alfinete, regulamento e ticket de identificação, estarão disponíveis para retirada entre os dias 3 e 7 de junho de 2024. Apenas os corredores receberão chips de cronometragem, essenciais para a competição.

Regulamento e Categorias

O evento será rigorosamente monitorado para garantir a justiça e o cumprimento das regras. A largada será escalonada: PCD às 6h, corrida às 6h05 e caminhada às 6h10. Os participantes devem comparecer com 30 minutos de antecedência, vestindo a camisa do evento e com o número de peito visível. Atitudes antidesportivas, como cortar caminho ou atrapalhar outros competidores, resultarão em desclassificação.

Os corredores serão divididos nas categorias de servidores da Semas, não servidores e PCD, com subdivisões específicas para deficiência física, visual e intelectual. Todos que concluírem o percurso receberão medalhas de participação, e os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados.

Para mais detalhes sobre o regulamento e categorias da corrida, bem como informações sobre a retirada dos kits, acesse o link clicando aqui.

Lista de alimentos aceitos para animais silvestres

– Alimento Extrusado Para Primatas

– Ração Nutrópica Extrusada para Papagaio

– Ração Nutrópica Extrusada para Arara

– Ração Nutrópica Extrusada para Tucano

– Ração Nutrópica Extrusada para Jabuti

– Papa para pássaros filhotes em geral

– Papa para filhotes de psitacídeos

– Suplemento vitamínico, mineral e aminoácidos de uso veterinário

– Suplemento proteico probiótico para alimentação animal

– Ração úmida para recuperação de condições críticas, cirurgia, doença ou lesão

– Suplemento vitamínico concentrado hipercalórico para nutrição enteral animal

– Leite Zero Lactose desnatado

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará