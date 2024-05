Exposição “Fruturos – Tempos Amazônicos” encanta Canaã dos Carajás

A grandeza, a biodiversidade e o conhecimento milenar presentes no maior bioma tropical do mundo são destaques da exposição “Fruturos – Tempos Amazônicos” que segue aberta à visitação pública na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Com entrada gratuita e classificação livre, a mostra pode ser apreciada de segunda a sábado, das 8h às 19h, exceto domingos e feriados.

Instalada no Hall da Casa da Cultura, a exposição é dividida em seis áreas que abordam temas como fauna, flora, povos e cultura. Ao longo da exposição, o visitante pode se integrar e se sentir parte da floresta, a partir de sua ambientação, que traz atividades interativas com elementos que revelam a diversidade da Amazônia e a atmosfera sonora da região.

Realizada pelo Museu do Amanhã e pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), a mostra, pela primeira vez, ultrapassa as barreiras físicas da instituição e da cidade do Rio de Janeiro e promove uma itinerância pelo Brasil, em parceria com a produtora Automatica, tendo como ponto de parada Canaã dos Carajás.

Realizada entre 2021 e 2022 no Museu do Amanhã, a exposição “Fruturos – Tempos Amazônicos” conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e propõe descobertas sobre a relação entre a floresta e o clima, evidenciando o caráter urgente de sua conservação.

Para mais informações sobre agendamento de visitas mediadas, os interessados podem entrar em contato, ligando ou enviando mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás fica localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Imagens: Divulgação