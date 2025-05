Ex-atriz de NCIS se junta a uma das melhores séries da Netflix!

É um anúncio que agradará todos os fãs de NCIS: esta ex-atriz acaba de conseguir um papel em uma série Netflix extremamente popular na qual ela dará trabalho ao nosso herói.

Mickey Haller que se prepare na 4ª temporada de O Poder e a Lei, uma das melhores produções da Netflix. O advogado mais popular da costa oeste encontrou sua nova inimiga na pessoa da agente do FBI Dawn Ruth. E ela será interpretada por Sasha Alexander, a inesquecível Kate da série NCIS, que ela deixou após duas temporadas.

Segundo a Variety, a Netflix apresenta esta nova antagonista como alguém “sem escrúpulos” e particularmente “intimidadora”: “Ela e seu colega vão ameaçar Mickey de maneira nada sutil para que ele abandone sua investigação sobre o FBI. Ou então…”.

A ex-estrela de Rizzoli & Isles vai dar trabalho ao nosso advogado na 4ª temporada de O Poder e a Lei, que promete ser particularmente interessante. Nosso herói se meteu com a polícia, uma instituição que mantém a lei do silêncio. E ele terá que pagar as consequências.

Nos últimos minutos da 3ª temporada, ele é preso pela polícia por um crime que não cometeu. Pela primeira vez, ele será o acusado… e seu próprio defensor. Ele precisará descobrir a quem pertence o corpo em seu carro e, principalmente, por quem exatamente ele foi enganado. E não poderá contar com a ajuda da agente Ruth para ajudá-lo, a menos que ela acabe acreditando em sua defesa…

Sobre o que será a 4ª temporada de O Poder e a Lei?

A 4ª temporada de O Poder e a Lei será adaptada do volume 6 da coleção literária escrita por Michael Connelly, intitulado A Inocência e a Lei, e aqui está a sinopse:

Ao sair de uma comemoração de sua vitória no tribunal, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) é preso por falta de placa. Mas ao abrir o porta-malas do carro de Haller, o policial encontra um cadáver dentro. O corpo é de um vigarista que o advogado defendeu várias vezes, até o momento em que o cliente o enganou.

Acusado de assassinato e incapaz de pagar a fiança de 5 milhões de dólares, Haller é imediatamente preso e confrontado com uma promotora, Dana Berg, que quer sua cabeça. Ele entende que foi enganado – mas por quem e por quê? – e decide fazer sua própria defesa durante o julgamento. Não é fácil quando, além de estar na prisão e, portanto, alvo de violência, ele é vítima de uma trama que terá dificuldade em desvendar.

Não sabemos se os roteiristas seguirão fielmente a trama do romance, mas isso é suficiente para nos dar uma ideia do que nos espera na próxima temporada. O encontro está marcado para 2026 na Netflix, e já estamos ansiosos.

Reprodução Adoro Cinema: Giovanni Rodrigues