“Estão totalmente equivocados”: Stephen Graham, ator e criador de Adolescência, rejeita que o sucesso da Netflix seja “woke”

Stephen Graham acredita que “existe uma linha tênue entre liberdade de expressão e ódio”.

O boom de Adolescência vai perdendo força pouco a pouco, mas isso não impediu que seja já uma das séries em inglês mais vistas de toda a história da Netflix. Como era esperado, isso levou a muitos comentários, tendo tanto grandes defensores quanto alguns que a criticaram duramente. Entre estes últimos, surgiram algumas interpretações questionáveis e agora Stephen Graham quis responder a elas.

“Existe uma linha tênue entre liberdade de expressão e ódio”

Muitos se lembrarão que há algumas semanas se falou muito sobre como Elon Musk havia ajudado a difundir uma mensagem que classificava Adolescência como “propaganda contra os brancos”. Seu co-criador Jack Thorne não demorou muito para desmentir as acusações, mas agora Graham, que além de co-criador também interpreta um dos papéis principais na série da Netflix, quis ser categórico sobre isso no The Hollywood Reporter.

“Estão totalmente equivocados. Porque se analisassem os fatos, veriam que o horrível que aconteceu em Southport ocorreu depois que terminamos nossa série. Simplesmente não faz sentido. Então estão usando isso para perseguir seus próprios interesses. Entendo o conceito de liberdade de expressão, eu entendo e entendo o que dizem. Mas acredito que existe uma linha tênue entre liberdade de expressão e ódio”.

Stephen Graham se refere ao caso de Axel Rudakubana, que foi condenado a 52 anos de prisão pelo assassinato de três meninas, ferindo ainda outras 10. Os fatos aconteceram em julho de 2024 e, naquela época, Adolescência já estava escrita e acabava de começar a filmagem, sendo impossível que Thorne e Graham se baseassem nessa tragédia.

Além disso, Graham insiste nessas interpretações interessadas apontando que “alguns disseram que é woke, e levaram ao extremo. Nunca se tratou de raça… Simplesmente pretendia ser uma representação de uma família normal que poderia viver na sua rua. Poderiam ser os filhos da sua irmã ou, Deus não permita, seu próprio filho. Tudo que me influenciou foi o realismo social”. Apesar de não poder deixar mais claro, me parece que muitos aplicarão o que diziam em um episódio de Futurama de “prefiro acreditar naquilo que fui programado para acreditar”.

Adolescência soma já 439,1 milhões de horas vistas para um total estimado de 114,5 milhões de reproduções na Netflix.

Reprodução: Adoro Cinema: Giovanni Rodrigues