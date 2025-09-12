Exposição fotográfica mostra bastidores da restauração da Basílica de Nazaré em Belém

Belém está celebrando um marco importante na preservação de seu patrimônio histórico: uma exposição fotográfica revela os bastidores da restauração da Basílica Santuário de Nazaré. A mostra faz parte das ações de transparência do projeto que está revitalizando o templo centenário, permitindo que fiéis e visitantes acompanhem de perto o trabalho cuidadoso que envolve reconstrução, restauração de vitrais, pintura, elementos arquitetônicos, forros e esculturas.

A abertura da exposição acompanhou a entrega da primeira etapa da restauração a parte interna da Basílica ocorrida em 8 de setembro de 2025, com missa solene celebrada por Dom Júlio Endi Akamine. Esse marco marca 21 meses de obras intensas, conduzidas com o templo aberto à visitação para preservar a vivência de fé quotidiana dos fiéis.

A mostra traz fotos impressionantes do processo: profissionais trabalhando nos detalhes decorativos, a remoção de telas de proteção, conservação de capitéis, restauro dos vitrais e pinturas, além de imagens que capturam o ambiente, as ferramentas, andaimes, a poeira e o labor que normalmente ficam escondidos.

Também faz parte da programação educativa o vídeo apresentado na área externa da Basílica, que mostra pequenos trechos da obra, e a exposição segue como uma forma de aproximar o público da importância histórica do prédio, reforçando sua função como espaço de fé, arte e identidade cultural da Amazônia.

Imagem:Ascom Restauro