Exposição “Você Já Escutou a Terra?” chega a Belém com experiências imersivas sobre meio-ambiente

O público de Belém poderá conferir a partir de 25 de outubro a nova mostra “Você Já Escutou a Terra?”, que estreia no Museu do Estado do Pará (Palácio Lauro Sodré, Praça Dom Pedro II, Cidade Velha), com entrada gratuita.

A exposição, organizada pelo Museu da Pessoa, propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos e o planeta com foco em uma “escuta biocêntrica” isto é, que reconheça todas as formas de vida como igualmente valiosas.

Com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, e expografia de Marcelo Larrea, a mostra conta com trilha sonora imersiva de Benjamin Taubkin.

A visitação é organizada em quatro módulos:

“Cabine Manto”, onde o visitante grava sua própria história em resposta à pergunta “Você já escutou a Terra?”;

“O Manto”, ambiente imersivo decorado com resíduos e tecidos, simulando a crosta terrestre;

“Rios de Memória”, que reúne histórias de vida registradas nos seis biomas brasileiros com apoio de QRCodes;

“Fala, Museu da Pessoa”, com vídeos dos bastidores da exposição e depoimentos de comunidades participantes.

A exibição segue até 1º de fevereiro de 2026, com funcionamento de terça a sexta das 10h às 16h, e sábados e domingos das 11h às 17h.

Imagem: Reprodução