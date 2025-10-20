terça-feira, outubro 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Exposição “Você Já Escutou a Terra?” chega a Belém com experiências imersivas sobre meio-ambiente

O público de Belém poderá conferir a partir de 25 de outubro a nova mostra “Você Já Escutou a Terra?”, que estreia no Museu do Estado do Pará (Palácio Lauro Sodré, Praça Dom Pedro II, Cidade Velha), com entrada gratuita.

A exposição, organizada pelo Museu da Pessoa, propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos e o planeta com foco em uma “escuta biocêntrica” isto é, que reconheça todas as formas de vida como igualmente valiosas.

Com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, e expografia de Marcelo Larrea, a mostra conta com trilha sonora imersiva de Benjamin Taubkin.

A visitação é organizada em quatro módulos:

“Cabine Manto”, onde o visitante grava sua própria história em resposta à pergunta “Você já escutou a Terra?”;

“O Manto”, ambiente imersivo decorado com resíduos e tecidos, simulando a crosta terrestre;

“Rios de Memória”, que reúne histórias de vida registradas nos seis biomas brasileiros com apoio de QRCodes;

“Fala, Museu da Pessoa”, com vídeos dos bastidores da exposição e depoimentos de comunidades participantes.

A exibição segue até 1º de fevereiro de 2026, com funcionamento de terça a sexta das 10h às 16h, e sábados e domingos das 11h às 17h.

Imagem: Reprodução

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Vídeo: brincadeira com bode termina em tombo na fazenda
Próximo artigo
Operação “A queda do rey”: Combate ao Abuso Sexual Infantil e Juvenil

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,229FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315