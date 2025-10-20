terça-feira, outubro 21, 2025
Vídeo: brincadeira com bode termina em tombo na fazenda

Fabinho e um grupo de amigos decidiram se divertir com o bode da fazenda, mas a brincadeira acabou mal para uma das participantes. A “atividade” consistia em se enfiar em um barril enquanto o animal dava cabeçadas no objeto.

Durante a tentativa, a mulher dentro do barril caiu no chão após o impacto. E a situação piorou: o bode ainda acertou outra cabeçada, atingindo a poupança da moça, que tombou novamente.

O episódio chamou atenção pelo risco da brincadeira e serve de alerta sobre cuidados ao interagir com animais, mesmo em momentos de diversão.

