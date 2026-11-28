Ministério da Saúde mobiliza agentes do SUS (Sistema Único de Saúde) em 11 estados neste sábado (28) para também combater zika e chikungunya

Rafael Saldanha, da CNN Brasil, em São Paulo

O Ministério da Saúde, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), realiza o dia D de combate à dengue, zika e chikungunya, neste sábado (28), com um método inovador de liberação de mosquitos estéreis e outros que carregam uma bactéria capaz de interferir no desenvolvimento dos vírus das três doenças.

A mobilização vai alcançar 11 estados, junto com uma campanha nacional de prevenção às arboviroses, com envio de mensagens personalizadas pelo WhatsApp e pelo canal do Gov.br a mais de 30 milhões de brasileiros, orientando como evitar a proliferação do mosquito e prevenir as doenças.

Além de ações educativas, destacam-se a soltura de mosquitos com Wolbachia e liberação dos insetos estéreis em um território indígena em Amambai, em Mato Grosso do Sul. Em Garanhuns (PE), a primeira liberação de mosquitos com a bactéria também está prevista para este sábado.Play Video

De janeiro a outubro deste ano, o Brasil registrou 489,1 mil casos prováveis de dengue, uma redução de 67% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 1,5 milhão de casos. O país mantém dois anos consecutivos com tendência de redução.

A iniciativa busca ampliar o envolvimento da população no combate ao Aedes aegypti, especialmente diante da aproximação do período de maior transmissão das arboviroses. Diante dos possíveis impactos do El Niño, que favorece a proliferação do mosquito, o Ministério da Saúde atualizou o Plano de Contingência Nacional para as três doenças.

A eliminação de recipientes que possam acumular água é a principal medida de prevenção e exige a mobilização conjunta de gestores, serviços de saúde, agentes de combate às endemias e moradores.

Método Wolbachia

A técnica consiste na liberação de mosquitos que possuem a bactéria Wolbachia, um microrganismo naturalmente presente em diversas espécies de insetos e que não representa risco à saúde humana ou ao meio ambiente.

Quando presente no mosquito, a bactéria interfere no desenvolvimento dos vírus, dificultando sua multiplicação e transmissão. Após as liberações, os mosquitos com Wolbachia se reproduzem com os que já estão presentes na natureza, transmitindo a bactéria às gerações seguintes.

Com o tempo, ela se estabelece na população local de insetos, reduzindo sua capacidade de transmitir esses vírus e contribuindo para diminuir a ocorrência das doenças e seus impactos na saúde da população. Estudos científicos realizados no Brasil demonstram a efetividade do método na redução da incidência das arboviroses.

Em Niterói (RJ), uma avaliação realizada em 2025 demonstrou redução de 89% na incidência de dengue em relação ao período anterior à intervenção. Em Campo Grande (MS), estudo publicado em 2026 apontou redução estimada de 63,2% na incidência da doença. Já em Belo Horizonte (MG), resultados apresentados em novembro deste ano demonstraram redução de 68,5% nas infecções por dengue e de 73,3% por chikungunya entre crianças nas áreas beneficiadas com a soltura de Aedes aegypti com Wolbachia.

O método Wolbachia, segundo o Ministério da Saúde, já beneficia 5,94 milhões de brasileiros em 16 cidades que concluíram as liberações de mosquitos. Outros 44 municípios encontram-se em diferentes etapas de implementação.

Neste ano, a pasta viabilizou recursos para a produção de aedes aegypti com Wolbachia suficientes para atender diretamente cerca de 10 milhões de habitantes. Para 2027, está prevista a continuidade da expansão da estratégia, com financiamento do ministério para beneficiar outras 10 milhões de pessoas.

Vacina

O SUS oferece o imunizante para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária definida para a vacinação na rede pública. Em 2025, foram aplicadas mais de 3,6 milhões de doses da vacina contra a doença. Em 2026, até o momento, já foram administradas mais de 5,1 milhões de doses.

No final de outubro, o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti, informou que quase 4 milhões de doses da vacina contra a dengue que foram enviadas aos municípios de todo o Brasil continuam sem uso. Enquanto isso, mais de 3 milhões de adolescentes tomaram só a primeira dose do imunizante.

Por outro lado, uma vacina está em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, que estar disponível novamente em 2027. O Ministério da Saúde suspendeu a vacinação após a análise das primeiras 500 mil pessoas vacinadas apontar para possíveis eventos adversos não identificados, com 42 reações severas e dois óbitos investigados.

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