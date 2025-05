Detran aumenta efetivo de fiscalização neste feriadão do Dia do Trabalho

No feriado do Dia do Trabalhador, comemorado neste 1º de maio, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforçou desde ontem, quarta-feira, 30, a fiscalização na Rodovia BR-316 (do quilômetro 01 ao 18) e nas rodovias estaduais de acesso aos principais destinos dos paraenses. Considerando que o feriado será seguido do ponto facultativo apenas no serviço público, o Detran avalia que essas rodovias devem ter um acréscimo de cerca de 20% na movimentação de veículos.

Cerca de 150 agentes de fiscalização vão realizar esse monitoramento até o próximo domingo, 4, especialmente na PAs 444 e 124, em Salinópolis; PA-391, no acesso a Mosqueiro; e na PA-483, na Alça Viária, além da BR-316. “É um feriado de movimentação moderada, considerando que muita gente trabalha na sexta-feira e no sábado. De qualquer forma, há o registro de aumento no tráfego, o que requer atenção do efetivo da fiscalização para coibir excessos que coloquem em risco a vida de quem vai sair pra curtir o feriado”, explica o diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia

Os cuidados são os mesmos das grandes operações, principalmente o combate à prática de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. Outro cuidado é com o excesso de velocidade, já que muitos motoristas farão pequenas viagens e, nesse caso, é comum a pressa em chegar, o que pode representar perigo para quem não atentar para os limites de velocidade da via e para a ultrapassagem perigosa. O Detran lembra que nas rodovias estaduais há equipamentos de controle de velocidade e que os condutores que não respeitarem a sinalização e que ultrapassarem em faixa contínua serão autuados.

Mais uma vez, a fiscalização humana terá o suporte do videomonitoramento da Central de Controle de Operações do Detran para identificar veículos com registro de roubo/furto, com o licenciamento em atraso e de condutores não habilitados. “Esses são os principais cuidados com a fiscalização, já que a maioria dos sinistros com vítima tem essas imprudências como principais causas. Além disso, é importante verificar as condições do veículo antes de pegar a estrada para evitar pane no percurso que possam atrapalhar a fluidez”, orienta Gouveia.

Fluidez – Outro aspecto da operação Dia do Trabalhador será o monitoramento das rodovias para identificar pontos de lentidão e fazer as intervenções necessárias. A recomendação do Detran é deixar a capital antes das 7h da manhã ou após às 20h para evitar o horário de maior movimentação na saída para o feriado.

Da mesma forma, o retorno à Belém exige atenção para o melhor horário para fugir de possíveis engarrafamentos. O ideal é chegar até 16h em Belém no domingo. No retorno, os agentes estarão atentos aos perímetros onde costuma registrar maior lentidão, geralmente entre os kms 17 e 10, em Marituba. “Se necessário, faremos uma faixa reversível na BR. Pegaremos uma faixa do sentido de saída da cidade e transformaremos numa terceira faixa de entrada na capital”, conclui o diretor.

Fonte: Agência Pará de Notícias/Imagem: Pedro Guerreiro