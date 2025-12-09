Festival Impulsiona o Audiovisual e Consolida a Produção Cultural da Região Norte

Evento anual se torna peça-chave para a valorização de talentos e o fomento da indústria cinematográfica local.

Belém recebe pela primeira vez uma nova edição do FERA — Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia, reunindo roteiristas de todos os estados da região Norte. O evento busca valorizar e impulsionar o talento local, promovendo a qualificação de roteiros originais que retratam a Amazônia, suas culturas, histórias e diversidade.

O FERA é uma iniciativa estratégica criada pela Duda Filmes, contemplada pela Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Ministério da Cultura. O festival se posiciona como um laboratório de storytelling, em português contar histórias, e um evento estruturante de mercado para a região.

Com formato híbrido — combinando atividades online e encontros presenciais — o festival oferece oficinas, laboratórios e mentorias conduzidos por profissionais experientes do mercado audiovisual. A programação presencial ocorre neste final de semana dos dias 12, 13 e 14 de dezembro, no Museu da Imagem e do Som, instalado no Centro Cultural Palacete Faciola, e na Casa da Linguagem, com atividades abertas e gratuitas ao público.

Para a edição de 2025, o festival recebeu 71 inscrições, sendo 32 longas-metragens de ficção, 8 longas documentários, 19 curtas de ficção (entre live action e animação), 4 curtas documentários, 4 séries de ficção e 2 séries documentais. Ao todo, 19 projetos foram selecionados representando os sete estados da região. O FERA premiará os melhores roteiros nas categorias Longa Ficção, Longa Documentário, Série Ficção, Série Documental, Curta Ficção e Curta Documentário, além de conceder troféus e menções honrosas a projetos de destaque.

“O FERA nasce do desejo de fortalecer o protagonismo criativo da Amazônia. Nosso compromisso é abrir caminhos para que roteiristas da região possam desenvolver suas narrativas com qualidade, apoio técnico e visibilidade. A Amazônia tem histórias potentes, diversas e necessárias — e o FERA existe para que elas cheguem cada vez mais longe e se profissionalizem”, destaca Ana Vidigal, coordenadora-geral e idealizadora do festival.

Os laboratórios serão conduzidos por profissionais de referência no audiovisual brasileiro, entre eles: Leo Garcia (Lab Longa Ficção), Felipe Cortez (Lab Longa Documentário), Sônia Rodrigues (Lab Série Ficção), Eva Pereira (Lab Série Documentário), José Araripe Jr. (Lab Curta Ficção/Animação) e Gustavo Godinho (Lab Curta Documentário).

Entre os selecionados está Ivan Carlo, do Amapá, com o roteiro de curta de ficção de terror Deja-vu. Ele afirma que a ideia surgiu em um sonho. “Quase todas as minhas produções se passam na Amazônia, assim como este curta, ambientado numa casa de praia em Ferreira Gomes, no Amapá. Participar deste festival é a chance de aprimorar nossos roteiros para competir em nível nacional e trocar experiências com profissionais de toda a região”, conta.

Para Wendril Kalloan, roteirista da série de ficção Salve Rainha, do Amazonas, o projeto ocupa um lugar estratégico no mercado por trazer uma narrativa regional autêntica, emocionalmente potente e capaz de dialogar com qualquer público. “A Amazônia não é só um cenário para mim — é a força motora do meu trabalho. Suas narrativas têm identidade, emoção e intenção, e ainda são pouco exploradas. O FERA é um catalisador, uma ponte com players importantes para mostrar que nós existimos. As narrativas amazônicas têm exatamente o que o mercado busca: identidade forte, territorialidade, conflito real e estética diferenciada. Estamos chegando lá”, afirma.

Programação

Sexta-feira, 12/12 — Museu da Imagem e do Som (MIS), Palacete Faciola



• 16h30 – Lançamento do filme convidado O Barulho da Noite, de Eva Pereira (Palmas, 2023, 100 min.)

• 17h50 – Mesa de abertura do 2º FERA – Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia, com:

Úrsula Vidal – Secretária de Estado da Cultura do Pará

Indaiá Freire – Diretora do MIS

Ana Vidigal – Coordenadora-geral e idealizadora do FERA

Jorane Castro – Coordenadora do Curso de Cinema da UFPA e cineasta

Eva Pereira – Cunha Porã Filmes e professora do Laboratório do FERA

Sábado, 13/12 — Museu da Imagem e do Som MIS, Palacete Faciola



• 16h30 às 17h30 – Mesa “Os desafios e estratégias para a produção audiovisual da Amazônia”, com:

Ana Vidigal

Eva Pereira

Jorane Castro

Juraci Júnior – Casa do Rio Filmes

Zienhe Castro – ZFilmes Produções / Festival Pan-Amazônico de Cinema

• Exibição do filme Concerto de Quintal, de Juraci Jr. (Porto Velho, 2025, 80 min.)

Domingo, 14/12 — Museu da Imagem e do Som MIS, Palacete Faciola



• 17h – Exibição do filme Terruá Pará, de Jorane Castro (Belém, 2023, 100 min.)

• Premiação, com a presença de:

Úrsula Vidal – Secretária de Estado da Cultura do Pará

Nádia Farias – Analista de Patrocínios e Projetos do Instituto Cultural Vale

Serviço

FERA – Festival de Roteiro Audiovisual da Amazônia

Data: 12, 13 e 14 de dezembro

Locais:

Museu da Imagem e do Som — Palacete Faciola (Av. Nazaré, esquina com Travessa Dr. Moraes)

Casa da Linguagem — Avenida Nazaré, 31

Entrada: programação aberta ao público

Fotos: Divulgação FERA