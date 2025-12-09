Vídeo: Pará se destaca no turismo sustentável e conquista quatro Prêmios no Braztoa 2025

Iniciativas paraenses brilharam entre mais de 100 projetos, reafirmando o avanço do estado na Amazônia.

O Pará se destacou nacionalmente na noite de segunda-feira (8), ao conquistar quatro premiações no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2025, realizado no Teatro Gasômetro, no Parque da Residência, em Belém. O reconhecimento reforçou o protagonismo do Estado na agenda do turismo responsável. Nesta edição, 109 iniciativas concorreram e apenas 30 chegaram à etapa final, avaliadas por sua relevância e contribuição concreta para um setor mais inclusivo, consciente e transformador.

O Pará entrou na disputa com seis finalistas: “Turiarte – Tecendo Rendas e Conectando Saberes”, “Circuito Amazônia Marajoara”, “Roteiros Caminhos da Priprioca”, “Roteiro Alter Tapajós”, além da “Rota Amazônia Atlântica” e da “Rota Turística Tartarugas da Amazônia”. Com forte presença regional, o Estado obteve vitórias em diferentes categorias, reforçando uma atuação alinhada à sustentabilidade e ao desenvolvimento comunitário. O prêmio também inaugurou a categoria “Comunidades Locais”, reunindo iniciativas de turismo de base comunitária, povos tradicionais e territórios ribeirinhos, ampliando a representatividade socioambiental da premiação.

Entre os vencedores, o destaque local na categoria Comunidades Locais foram o “Roteiros Caminhos da Priprioca”, do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, e o “Turiarte – Tecendo Rendas e Conectando Saberes”, da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta. Representante da Turiarte, Natália Dias comemorou o reconhecimento: “Levar esse prêmio para casa foi uma honra. A cooperativa reúne comunidades locais e aldeias indígenas em dois territórios diferentes, com mais de 180 cooperados. Cada cooperado levou um pedaço desse prêmio. Estar aqui trouxe visibilidade ao nosso território e mostrou que é possível gerar renda e preservar a nossa floresta ao mesmo tempo”.

Na categoria Experiência e Produto, o Pará voltou ao palco duas vezes. A Xingu Adventure conquistou o prêmio com a “Rota Turística Tartarugas da Amazônia”, iniciativa de conservação e turismo sustentável em Altamira. Para Wyllyan Farias, o reconhecimento reforçou um trabalho construído junto às comunidades: “O prêmio trouxe um reconhecimento muito importante. Nosso trabalho na região das Tartarugas da Amazônia só existe porque a comunidade está inserida em tudo. Sempre fizemos turismo aliado à educação ambiental, e isso nos motiva a continuar.” Também premiado, o “Roteiro Alter Tapajós”, da Muriki Cicloturismo, levou o Pará novamente ao pódio. Segundo Paulo Mil Homens, o mérito foi coletivo: “É incrível receber esse prêmio. Dedicamos a toda equipe e às comunidades. O roteiro já funciona há seis anos e sempre buscamos aperfeiçoar para mostrar a nossa região de forma sustentável, de bicicleta, valorizando nossa cultura e natureza”.

A premiação ainda celebrou vencedores de outros Estados nas categorias Experiência e Produto, como iniciativas de Minas Gerais, Amazonas e São Paulo, demonstrando a diversidade de modelos de sustentabilidade no turismo. Já na categoria Gestão e Governança, foram reconhecidas ações do Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo, além de duas menções honrosas — Rancho do Peixe (CE) e Plurais, do Grupo Cataratas (RJ). No total, os projetos finalistas contemplaram todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com destaque para os ODS 8, 11, 12 e 13.

Durante o evento, a presidente executiva da Braztoa, Marina Figueiredo, destacou o protagonismo paraense. “Quero reconhecer o trabalho do Estado do Pará e das equipes da Secretaria e do Sebrae. O número de iniciativas inscritas e finalistas não foi por acaso. O Pará abraçou o prêmio como ferramenta para impulsionar a agenda de sustentabilidade no território”, disse. Ela também ressaltou que as inscrições contemplaram iniciativas de mais de 20 Estados e de todas as cinco regiões do país, refletindo a diversidade do turismo brasileiro.

Representando o Governo do Pará, o secretário de Turismo, Eduardo Costa, reforçou o compromisso estadual com um desenvolvimento sustentável e duradouro. “A sustentabilidade não é apenas um diferencial competitivo. É a base para mantermos um setor forte e com legado. A COP 30 será esse marco que, como uma pedra lançada ao lago, gerará ondas que podem se perpetuar. Estamos no rumo certo e comprometidos com práticas que valorizam o consumo consciente e a responsabilidade corporativa”, comentou.

O Ministério do Turismo também marcou presença, com fala de Aldo Valentim, que destacou o papel do evento no contexto da COP 30. “A COP teve como essência a sustentabilidade, e agora o desafio é desenvolver o legado. Integrando setor público, iniciativa privada, terceiro setor e academia, conseguiremos potencializar os ativos turísticos e culturais da região Norte”.

O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade completou sua 13ª edição reforçando o papel do turismo como vetor de transformação social, econômica e ambiental. O evento reúne a força de iniciativas que unem comunidade, natureza e economia, evidenciando que o turismo sustentável segue abrindo caminhos — e colocando o Estado como referência no Brasil e no mundo.

