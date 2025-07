Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense retorna a Belém com venda de ingressos para jantar e grande festival

Após cinco anos de hiato, o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense retorna em sua 15ª edição, marcada para setembro de 2025, em Belém. Os ingressos para o Jantar das Boieiras (dias 5 e 12) e para o Grande Festival (dias 6, 7, 13 e 14) já estão à venda, com parte do valor revertido em consumação durante o evento.

Realizado pelo Instituto Paulo Martins em parceria com a produtora Origem Justa, o festival traz uma programação diversificada, incluindo degustações, aulas-show, atividades culturais e o tradicional Jantar das Boieiras, no qual cozinheiras locais preparam pratos que são finalizados por chefs convidados.

Nomes renomados como Janaína Torres, eleita Melhor Chef Mulher do Mundo, Carole Crema, Telma Shimizu, além de talentos locais como Thiago Castanho e Saulo Jennings, estão confirmados no evento. Um dos destaques será o lançamento do livro “Memórias de um filho do fogão”, biografia do chef Paulo Martins.

O festival, criado em 2000, é referência na valorização da culinária amazônica e espera atrair público em meio à preparação para a COP 30 em Belém. A cidade é reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia e figura entre as melhores cenas culinárias do mundo.

Imagem: Reprodução