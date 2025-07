Forças de segurança intensificam fiscalização contra som automotivo irregular nas praias de Salinas

A partir de sexta-feira (4), as forças de segurança de Salinas intensificaram a fiscalização para combater a poluição sonora nas praias, cumprindo decisão judicial solicitada pelo Ministério Público do Pará. A proibição abrange a entrada de carros de som, “carretinhas” e torres de som irregulares nas praias do Atalaia, Farol Velho e Ponta da Sofia, incluindo um trecho de 1 km antes dos acessos, durante todo o mês de julho.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (Segup), a operação conta com barreiras e bloqueios realizados pelo Departamento de Trânsito e Polícia Militar, garantindo a ordem pública e a preservação ambiental. Veículos não autorizados terão a entrada barrada, e quem descumprir a decisão judicial pode ser multado em até R$ 5 mil por dia.

O coordenador do Centro Integrado de Controle e Comando, coronel Celton Moraes, ressalta que a ação é planejada para agir em horários estratégicos, como quando a maré está baixa, para garantir o cumprimento da determinação.

A medida visa assegurar um verão com lazer tranquilo, respeito ao meio ambiente e à convivência harmoniosa entre moradores e turistas.

Imagem: Agência Pará