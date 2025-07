Belém lidera ranking de destinos emergentes no turismo brasileiro, segundo anuário da Braztoa

A cidade de Belém (PA) conquistou o primeiro lugar na categoria “destinos emergentes” do Anuário BRAZTOA 2025, divulgado nesta semana pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. A capital paraense aparece entre os dez lugares que mais crescem na preferência dos viajantes no Brasil.

A lista dos destinos emergentes inclui também Ipojuca (PE), Cumbuco (CE), Bonito (MS), Gramado (RS), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Pipa (RN). Esses são locais que, embora ainda não estejam entre os mais vendidos pelas operadoras, têm se destacado pelo aumento na procura e pelo potencial turístico.

Com mais de 14 anos de atuação como guia de turismo, Edinara Costa avalia que Belém tem tudo para se firmar como referência no setor. “Temos história, cultura, uma culinária deliciosa e um povo muito acolhedor. As pessoas chegam com receios, mas logo são recebidas com alegria e orgulho. Belém encanta”, afirma.

Entre os atrativos apontados pelos próprios moradores estão a Basílica de Nazaré, a gastronomia típica como o famoso tacacá e eventos culturais como o Círio de Nazaré. A Ilha do Combu também é lembrada como um passeio imperdível para quem deseja natureza e sabores únicos da região amazônica.

Para a estudante Charlize Alamar, vinda do Marajó, Belém é um verdadeiro retrato da diversidade paraense. “Aqui você experimenta um pouquinho de tudo do nosso estado”, afirma.

O reconhecimento nacional reforça o potencial de Belém como destino turístico, unindo cultura, fé, natureza e gastronomia em uma experiência única para os visitantes.

Imagem: Reprodução Internet