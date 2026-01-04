Filha de Flávia Alessandra posa de biquíni na Bahia

Recentemente, Giulia Costa contou à CNN como lida com críticas ao corpo

Da CNN Brasil

A influenciadora Giulia Costa, 25, filha da atriz Flávia Alessandra, 51, publicou uma sequência de fotos, no último domingo (4), durante viagem a Cumuruxatiba, na Bahia.

“Sequência do paraíso… com banho de rio, mar, sol e lua! Começar o ano assim não tem preço, 2026 já está sendo mais do que especial!”, escreveu Giulia em legenda da publicação no Instagram.

Nos cliques, a influenciadora exibiu diversos looks e biquínis que usou durante a viagem.

Giulia refletiu sobre a vida, carreira e exposição pública em entrevista à CNN em dezembro, e explicou como lida com críticas ao corpo, pressão estética e os efeitos emocionais de viver sob constante holofote desde pequena.

“Terapia e psiquiatra. Eu sempre falo: não sou uma super-heroína”, afirmou sobre como lidar com as críticas, reforçando que pessoas públicas também sentem dor e insegurança.

Ela acrescentou que busca normalizar o tema de saúde mental: “Acho que terapia é algo que todos deveriam fazer… é um super privilégio e eu tenho o luxo de poder fazer”.

A atriz explicou que a vida pública é, ao mesmo tempo, encantadora e pesada. “A parte da vida pública às vezes me traz um porém… junto com o carinho também vêm muitas coisas ruins.”

• Instagram / Giulia Costa