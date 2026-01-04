segunda-feira, janeiro 5, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Brasileira é presa por perseguição a astro do BTS em Seul

Polícia sul-coreana deteve mulher por violar lei contra perseguição envolvendo Jeon Jung-kook

Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil

Uma brasileira foi presa na Coreia do Sul neste sábado (4), suspeita de perseguir o cantor e compositor Jeon Jung-kook, integrante do grupo de k-pop BTS, nas imediações de sua residência, em Seul, segundo a polícia local.

As informações foram divulgadas pela página Info Jungkook Brasil, dedicada ao artista de k-pop, na rede social X, com informações de site de notícias do país asiático.

De acordo com a publicação, a prisão ocorreu em flagrante por violação da Lei de Punição por Perseguição, após a mulher retornar ao local mesmo depois de uma primeira detenção registrada em dezembro por invasão de propriedade.

A cronologia do caso aponta que, em 13 de dezembro de 2025, a mulher foi detida pela primeira vez após ir até a residência do artista sem autorização.

No dia 28 do mesmo mês, ela voltou ao local, descumprindo novamente as normas de segurança, o que levou à nova atuação policial neste sábado.

Ainda segundo os relatos, a mulher teria enviado correspondências não autorizadas, fixado fotografias no corrimão do prédio e escrito mensagens nas proximidades da residência do astro do k-pop.

Diante da recorrência, a equipe do artista solicitou formalmente uma ordem de restrição.

A publicação da rede social não informa se a mulher chegou a entrar no interior do imóvel nem se houve contato direto com Jung-kook.

Retorno aos palcos

O episódio ocorre em meio ao anúncio do retorno do BTS às atividades em grupo. Segundo o site sul-coreano Naver, com confirmação da BigHit Entertainment, o grupo lançará um novo álbum em 20 de março de 2026, após uma pausa de três anos e nove meses em razão do serviço militar obrigatório.

Em agosto de 2025, Jung-kook chamou a atenção de fãs brasileiros ao aparecer usando sandálias Havaianas com a bandeira do Brasil durante uma transmissão ao vivo do BTS. A repercussão nas redes sociais não tem relação com o caso investigado pelas autoridades sul-coreanas.

Michael Loccisano – 8.nov.23/Getty Images

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Filha de Flávia Alessandra posa de biquíni na Bahia
Próximo artigo
Nicole Bahls tem voo desviado por crise na Venezuela e perde show

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
Natal Encantador_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315